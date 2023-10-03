رصاصة في الرأس.. إصابة صبي فلسطيني خلال مواجهات مع قوات الاحتلال

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء اليوم الثلاثاء، بإصابة صبي فلسطيني برصاصة معدنية مغلفة بالمطاط في رأسه، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة الخليل.

ونقلت وكالة "وفا" عن مدير عام مستشفى عالية الحكومي طارق البربراوي، أن الطفل يزن نادي أبو قويدر (13 عاما) وصل المستشفى مصابا برصاصة معدنية في رأسه أدت إلى كسر في الجمجمة ونزيف بالدماغ، أدخل إثرها لغرفة العمليات، واصفا حالته بالمستقرة.

وذكرت مصادر أمنية فلسطينية، أن المواجهات اندلعت في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص المعدني وقنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين.