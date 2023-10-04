أخبار التعليم.. إطلاق سيارة كهربائية مبتكرة قريبا وتكريم المشاركين في الحوار الوطني

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

رئيس جامعة حلوان: الرئيس حقق طفرة بمختلف المجالات ويجب استكمال مسيرته

قال الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان إن إنجازات الرئيس السيسي في مختلف المجالات تستحق الثناء، ويجب استكمال مشروعاته العملاقة في مجالات الطاقة والمشاريع العمرانية والجامعات .



الموافقة على عقد التأمين الصحي لجميع طلاب جامعة الإسماعيلية الأهلية

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس عن الموافقة على عقد التأمين الصحي لجميع طلاب جامعة الإسماعيلية الأهلية والذي يشمل تغطية طبية شاملة للطلاب.



أستاذ جامعي: التعاون الدولي وسيلة لتعزيز جودة البحث العلمي

تسهم الجامعات المصرية بشكل فعال في حل مشاكل المجتمع؛عن طريق الاستدامة من خلال الأنشطة والفعاليات- العديد من الخدمات المختلفة التي يمكنها أن تعمل على الرقي بالمجتمع وتنميته من ناحية، إلى جانب إشراك الطلاب في التفاعل المجتمعي وبذر روح التعاون في نفوسهم؛ ليكونوا أكثر فعالية وخدمة لموطنهم.



جامعة عين شمس: نعمل على إطلاق سيارة كهربائية مبتكرة قريبًا بمشاركة الطلاب

أكدت الدكتورة غادة فاروق، القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس، أن الجامعة تعمل على تطوير برامجها في مختلف المجالات، وتهدف إلى تلبية احتياجات سوق العمل والتطور التكنولوجي، وتم اعتماد لوائح جديدة في كليات الهندسة والإعلام والحقوق، وتتم مراجعتها بشكل دوري لتتوافق مع وسائل التعليم الحديثة ومتطلبات سوق العمل.



عميد زراعة عين شمس يوضح أهم الإنجازات التي حققتها مصر خلال فترة حكم الرئيس

قال الدكتور أحمد جلال، عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس، إن عندما نتحدث عن إنجازات مصر في قطاع الزراعة خلال فترة حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي، نجد أن هذا القطاع قد شهد تحولات جذرية وإنجازات هامة تسهم في تحسين جودة الحياة للمصريين وتعزيز الاستدامة الزراعية، حيث تعتبر الزراعة واحدة من أهم قطاعات الاقتصاد المصري والتي تسهم بشكل كبير في توفير الغذاء.



وزير التعليم يكرم المشاركين في الحوار الوطني ويشكل لجنة لتنفيذ التوصيات

استقبل الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى خبراء التربية الذين شاركوا فى فعاليات الحوار الوطنى "الطريق نحو الجمهورية الجديدة" ، وذلك ذلك بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لبحث ودراسة وتنفيذ مخرجات الحوار الوطنى