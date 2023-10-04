عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. إطلاق سيارة كهربائية مبتكرة قريبا وتكريم المشاركين في الحوار الوطني

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

رئيس جامعة حلوان: الرئيس حقق طفرة بمختلف المجالات ويجب استكمال مسيرته

 

قال الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان إن إنجازات الرئيس السيسي في مختلف المجالات تستحق الثناء، ويجب استكمال مشروعاته العملاقة في مجالات الطاقة والمشاريع العمرانية والجامعات .


الموافقة على عقد التأمين الصحي لجميع طلاب جامعة الإسماعيلية الأهلية

 

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس عن الموافقة على عقد التأمين الصحي لجميع طلاب جامعة الإسماعيلية الأهلية والذي يشمل تغطية طبية شاملة للطلاب.


أستاذ جامعي: التعاون الدولي وسيلة لتعزيز جودة البحث العلمي

 

تسهم الجامعات المصرية بشكل فعال في حل مشاكل المجتمع؛عن طريق الاستدامة  من خلال الأنشطة والفعاليات- العديد من الخدمات المختلفة التي يمكنها أن تعمل على الرقي بالمجتمع وتنميته من ناحية، إلى جانب إشراك الطلاب في التفاعل المجتمعي وبذر روح التعاون في نفوسهم؛ ليكونوا أكثر فعالية وخدمة لموطنهم.


جامعة عين شمس: نعمل على إطلاق سيارة كهربائية مبتكرة قريبًا بمشاركة الطلاب

 

أكدت الدكتورة غادة فاروق، القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس، أن الجامعة تعمل على تطوير برامجها في مختلف المجالات، وتهدف إلى تلبية احتياجات سوق العمل والتطور التكنولوجي، وتم اعتماد لوائح جديدة في كليات الهندسة والإعلام والحقوق، وتتم مراجعتها بشكل دوري لتتوافق مع وسائل التعليم الحديثة ومتطلبات سوق العمل.


عميد زراعة عين شمس يوضح أهم الإنجازات التي حققتها مصر خلال فترة حكم الرئيس

 

قال الدكتور أحمد جلال، عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس، إن عندما نتحدث عن إنجازات مصر في قطاع الزراعة خلال فترة حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي، نجد أن هذا القطاع قد شهد تحولات جذرية وإنجازات هامة تسهم في تحسين جودة الحياة للمصريين وتعزيز الاستدامة الزراعية، حيث تعتبر الزراعة واحدة من أهم قطاعات الاقتصاد المصري والتي تسهم بشكل كبير في توفير الغذاء.


وزير التعليم يكرم المشاركين في الحوار الوطني ويشكل لجنة لتنفيذ التوصيات

 

استقبل الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى خبراء التربية الذين شاركوا فى فعاليات الحوار الوطنى "الطريق نحو الجمهورية الجديدة" ، وذلك ذلك بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لبحث ودراسة وتنفيذ مخرجات الحوار الوطنى

 

إحتياجات سوق العمل أحدث أخبار التعليم أخبار التعليم المنشورة اخبار التعليم Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول رد من أحمد فتوح على انتقاله للأهلي

650 جنيها|تحركات جديدة تضرب سوق الذهب.. وهذا سعر عيار 21 الآن

مأساة فنانة شهيرة| وفاة 7 من أفراد أسرتها في يوم واحد .. تفاصيل

لأول مرة في التاريخ .. رسميًا عزل رئيس مجلس النواب الأمريكي من منصبه

مطلوبة وزوجها في مصر.. تركيا تلقي القبض على ناشطة موالية لـ الإخوان

ميدو يعلن انتهاء أزمة كهربا .. والزمالك يقبل العرض |تفاصيل

للمرة الأولى.. الداخلية تستحدث رخصة قيادة مزودة بشريحة

رد فعل الأهلي عقب تغيير موعد مباراة أنبي في نصف نهائي كأس مصر

ترشيحاتنا

احتل أقوى المناصب بالكونجرس.. من هو «ماكهنري» الرئيس المؤقت لـ النواب الأمريكي؟

بشأن الغرامة| ميدو يسأل الجمهور: كمشجع.. هل توافق على عرض كهربا للزمالك؟

نائب جمهوري أمريكي: مكارثي لم يلتزم بالاتفاقات المُبرمة معنا

بـ 150 ألف جنيه.. مواصفات أرخص سيارات رينو في مصر

الصفحة الرسمية لحملة السيسي الانتخابية: ترشح الرئيس استجابة لدعوة المصريين بالساحات والشوارع

كذب وخداع الإخوان.. الجماعة تعيد نشر صور قديمة لتشويه دعم الملايين للسيسي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد مذهلة لتناول ورق العنب.. تعرف عليها

صحي.. طريقة عمل عصير الاْفوكادو

آلفين توفلر.. ذكرى رحيل الرجل الذي تجاوز حدود زمانه وتنبأ بمستقبل البشرية

مأساة فنانة شهيرة| وفاة 7 من أفراد أسرتها في يوم واحد .. تفاصيل

فيديو

تنبأت بزلازل 2023 وحريق فرح نينوي بالعراق.. توقعات ليلى عبد اللطيف 2024 «فيديوجراف»

شبح الزلازل يعود من جديد.. هل تتحقق توقعات العالم الهولندي؟

حريق هائل بجوار مسجد السيدة زينب.. تفاصيل |فيديوجراف

القوات المسلحة تنظم المعرض السنوى السادس عشر للثقافات العسكرية ذاكرة أكتوبر 2023

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

اﻟﻤﺰﻳﺪ