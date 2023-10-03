بسبب خلاف إعلامي.. إجراء عاجل من روسيا ضد مولدوفا

استدعت روسيا، اليوم الثلاثاء، سفير مولدوفا للاحتجاج على ما وصفته بـ”الاضطهاد ذو الدوافع السياسية” لوسائل الإعلام الناطقة بالروسية في الدولة الموالية للغرب.

وفي منتصف سبتمبر، طردت مولدوفا مدير وكالة الأنباء الحكومية الروسية “سبوتنيك”، متهمة الوكالة بنشر “الدعاية والمعلومات المضللة”.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان، إن “طرد مدير مكتب سبوتنيك في مولدوفا كان جزءا من حملة مستمرة من الاضطهاد ذي الدوافع السياسية لوسائل الإعلام الناطقة بالروسية في مولدوفا”.

وأوضحت موسكو أن “عددا من الأشخاص المتورطين في تقييد حرية التعبير وحقوق الصحفيين الروس في مولدوفا سيتم منعهم من دخول البلاد”.