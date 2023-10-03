مصرع 21 شخصا وإصابة آخرين في حادث مروع بإيطاليا

قالت السلطات الإيطالية إن حافلة تحطمت بالقرب من مدينة البندقية الإيطالية بعد سقوطها من شارع مرتفع، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 21 شخصا وإصابة آخرين.

وقال محافظ البندقية ميشيل دي باري إن هناك 15 ناجيا من الحادث الذي وقع في ميستري، إحدى ضواحي البندقية.

وكتب عمدة البندقية لويجي بروجنارو على موقع X، تويتر سابقًا، أن مشهد الحادث كان “مروعًا” وأنه أعلن بالفعل الحداد في المدينة على العديد من الضحايا الذين كانوا على متن الحافلة.

ووفقا لوسائل الإعلام المحلية، سقطت الحافلة على بعد أمتار قليلة قبل أن تتحطم بالقرب من خطوط السكك الحديدية في ميستري، حيث اشتعلت فيها النيران. وتواجدت طواقم الطوارئ في مكان الحادث.