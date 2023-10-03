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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نبأ سار.. الخزانة الأمريكية تكشف عن مفاجأة بشأن أسعار الفائدة

الخزانة الأمريكية
الخزانة الأمريكية

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، اليوم الثلاثاء، إن أسعار الفائدة ستعود إلى مستوياتها الطبيعية على المدى المتوسط.

وأوضحت يلين، أنها “سعيدة لأن رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، تصرف بشكل أمكن معه تفادي الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة”.

وفي وقت سابق، قال عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، نيل كاشكاري، إن هناك فرصة كبيرة لرفع أسعار الفائدة لخفض التضخم.

وحسب شبكة “سي إن بي سي” الأمريكية، قال كاشكاري، إن “هناك حجة قوية مفادها أن الاقتصاد الأمريكي يتجه نحو التوازن… ومثل هذا الشرط ينطوي على نمو مستمر يتميز بإنفاق استهلاكي قوي”.

وفي هذه الحالة، ينخفض معدل التضخم ولكنه يظل أعلى من هدف مجلس الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2٪، ما يشكل تحديا لصناع السياسات.

وأضاف كاشكاري: “الحالة التي تدعم هذا السيناريو هي أن معظم المكاسب الانكماشية التي لاحظناها حتى الآن كانت بسبب عوامل في جانب العرض، مثل العمالة وحل أزمة سلاسل التوريد، وليس بسبب السياسة النقدية التي تقيد الطلب”.

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وفي إشارة إلى أن المجالات الحساسة لأسعار الفائدة مثل الإسكان والسيارات حافظت على قوتها على الرغم من تشديد مجلس الاحتياطي الفيدرالي، قال كاشكاري: “تثير هذه الديناميكيات التساؤل، ما مدى تشديد السياسة في الوقت الحالي؟.. إذا كانت السياسة متشددة حقا، فهل كنا سنلاحظ مثل هذا النشاط القوي؟”

وبدأ تضخم الخدمات، باستثناء تكلفة استئجار المأوى، في الانخفاض، لكنه ظل مرتفعا، ما يثير مخاوف على المدى الطويل.

اسعار الفائدة الخزانة الأمريكية

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