حسين لبيب يكشف مهام أعضاء القائمة المرشحة لمجلس إدارة نادي الزمالك

كشف حسين لبيب المرشح على رئاسة نادي الزمالك عن ضرورة وجود لجنة تسويق داخل النادي، مشددا على أن كل فرد في القائمة سيقوم بمسؤولية خاصة ، وان الزمالك لا يوجد به لجنة تسويق، وهذا الأمر خاطئ، لابد من وجود لجنة تسويق في نادي الزمالك .

وأكمل حديثه أنه من الناحية الإعلامية والرياضة النسائية لدينا نيرة الأحمر في القائمة، وإدارة الأموال لدينا حسام المندوه حسين .

وأهم ملف في نادي الزمالك لأن شعبية النادي جاءت من كرة القدم، واخترنا أحمد سليمان وحسين السيد، كمسؤولين عن ملف كرة القدم، ولنا تطلعا لعمل شركة لكرة القدم .

وواصل: "عام 2014، أحمد سليمان كان له الباع الأكبر في استحضار مجموعة من اللاعبين المميزين، وحسين السيد عملت معه 6 أشهر في اللجنة وأجاد كثيرا، ولدينا كادر فني وكادر إداري والثنائي سيجعل طموح جماهير الزمالك مميز"