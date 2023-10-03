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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

وزير الأوقاف يدين بشدة الاقتحامات الإسرائيلية المستفزة للأقصى والحرم الإبراهيمي

وزير الأوقاف الدكتور
وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة

أدان وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة الاقتحامات الإسرائيلية المتكررة والمستفزة للأقصى والحرم الإبراهيمي، مشيرا إلى أنها تنذر بخطر داهم وتوجه سهاما نافذة لدعوات التعايش واحترام المقدسات.


وأضاف وزير الأوقاف - على صفحته على الفيس بوك اليوم /الثلاثاء/ - أن هذه الاقتحامات تنم عن عنصرية مقيتة وخطيرة تهدد الأمن والسلم العالمي في وقت لا يحتمل العالم فيه مزيدا من الصراعات المدمرة ولاسيما تلك المتدثرة بدثار الأديان.


وشدد على أنه إذا لم يقم عقلاء العالم ومؤسساته الدولية بالضغط على إسرائيل لوقف هذه الممارسات الاستفزازية فإن الأمر قد ينذر بمخاطر جمة على السلام العالمي مع فقد الثقة في المؤسسات التي تكيل بمائة كيل في حقوق الإنسان واحترام الأديان والمقدسات.

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