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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طائرات التحالف الدولي تخترق الأجواء السورية 9 مرات خلال يوم

الطائرات الأمريكية
الطائرات الأمريكية - أرشيفية

قال فاديم كوليت نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتنازعة في سوريا التابع لـ وزارة الدفاع الروسية، اليوم، إن الطائرات بدون طيار والمقاتلات الجوية التابعة للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في سوريا خلقت أوضاعاً خطيرة في المجال الجوي للبلاد 9 مرات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضاف كوليت في بيان له: "تم تسجيل إجمالي 9 خروقات في منطقة التنف، لثلاثة أزواج من طائرات إف 16، وزوج من مقاتلات تايفون، بالإضافة إلى طائرة بدون طيار متعددة المهام من طراز MQ-1C".

وأضاف أنه "تم تسجيل خرقين لبروتوكولات عدم الاشتباك الصادرة في 9 ديسمبر 2019 من قبل التحالف خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وأضاف المسؤول أن "التحالف يواصل خلق سوابق خطيرة لحوادث أو وقائع جوية"، مضيفا أن تصرفاته "تؤدي إلى تصعيد الوضع في الأجواء السورية".

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