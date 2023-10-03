مش مقتنع بـ رده| أيمن أشرف ينتقد قرار كولر معه

كشف أيمن أشرف لاعب الأهلي السابق والبنك الأهلي الحالي كواليس علاقته بـ مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حاليا.

قال أيمن أشرف في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "تحدثت مع مارسيل كولر 7 مرات، والرد في كل مرة كان يكون مختلفا، ولم يكن الرد مُقنعا بالنسبة لي، لكن هذه المرحلة انتهت، والآن ننظر للمستقبل، ولم أفكر في الرحيل عن الأهلي مطلقا، ولكن الأحلام لن تتحقق في كل وقت"

وعن علاقته بـ محمد عبد المنعم مدافع الأهلي قال: "من أفضل المدافعين في مصر، وأتحدث معه باستمرار حول بعض الأمور بشأن مستواه الفني"

