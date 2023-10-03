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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فحص وعلاج 801 رأس ماشية خلال قافلة بيطرية بكفر الشيخ.. صور

قافلة بيطرية
قافلة بيطرية

شهدت قرية العجوزين بمركز دسوق، بمحافظة كفر الشيخ، قافلة بيطرية مجانية، برعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، واللواء الدكتور إيهاب صابر، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وإشراف الدكتور محمد السيد بشار، وكيل الوزارة بكفر الشيخ، والدكتور مصطفى فاضل، مدير معهد تناسليات، والدكتور عارف حمادة على، مدير إدارة التناسليات، والدكتور عبد الستار شعوط ، مدير إدارة الرعاية والعلاج، والدكتور أسامة الطوخي، مدير إدارة التلقيح الاصطناعي، والدكتورة أماني رامون، مدير الإدارة البيطرية بدسوق .

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قال الدكتور محمد بشار، مدير عام مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ، إنه جرى تنفيذ القافلة العلاجية البيطرية المجانية بقرية العجوزين، بالاشتراك مع معهد تناسليات الهرم، ومعهد بحوث الإنتاج الحيواني، ومعهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية، والهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وتضمنت أعمال القافلة اختبار عشار وفحص وعلاج تناسلي وسونار، ب 104 حالات، وتم الكشف والعلاج الباطني والتهاب الضرع على 211، وعلاج الطفيليات والتجريع لـ 164حالة، وتم إجراء 16 عملية جراحية، وتحصين 145 حيوانا بالتحصينات غير السيادية، وتم رش 89 رأسا، وتم تجريع 72 غنما، بإجمالي 801 حالة.

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