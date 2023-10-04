ميدو يصدم الزمالك وبيراميدز: الأهلي أفضل فريق في مصر.. لهذا السبب

أكد أحمد حسام ميدو أن فريق النادي الأهلي يعتبر أفضل فريق في مصر حاليًا بسبب تثبيت التشكيل.

وقال “ميدو” في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الأهلي حالياً أفضل فريق في مصر، لو سألت حد عن تشكيل الأهلي وهو مغمض هيقولهولك، عكس الزمالك وبيراميدز، لو راجل اعرف تشكيل الفريقين، الزمالك كل ماتش بيلعب بتشكيل ونفس الأمر بالنسبة لبيراميدز".

وأضاف: "الأهلي معاه مدرب شخصيته قوية، لازم يبقى عندك مدرب زي كولر، كولر مش عبقري لكنه بيعمل الأساسيات صح" .

وواصل: "الناس كلها عارفة تشكيل الأهلي إيه لأن كولر بيعمل الأساسيات صح" .

واختتم: "لو الزمالك وبيراميدز موصلوش للقناعات دي، مش هيعرفوا ينافسوا الأهلي، والتدوير ده ييجي في وقت معين، لكن انهارده الفرقة اللي بتغير التشكيل كل ماتش مش فرقة بطولة".

