ناقد رياضي: حمدي فتحي ثاني أغلى لاعب في الدوري القطري

قال أحمد سمير الناقد الرياضي، إن انتقال حمدي فتحي لنادي الوكرة من النادي الأهلي وهو ثاني أغلى لاعب في لمدة 4 مواسم، منوها بأنه بقدوم حمدي فتحي لم يخسر الوكرة أي مباراة ويفرق بينه وبين المتصدر فريق السد نقطتين فقط، مشيرا إلى أن حمدي فتحي يقدم مباريات كبيرة وفي الجولة الرابعة سجل هدف وكان ينافس بأن يكون أفضل لاعب في الجولة، حيث لعب جميع المباريات الخمسة ويعتمد عليه المدرب كثيرا.

إن كأس العالم الماضي الذي نظمته قطر نجح بنسبة كبيرة سواء فنيا أو تنظيميا، وكل من حضروا جاءوا مرة أخرى لزيارة الملاعب والتي لعب فيها كاس العالم، وهو ما شكل دعاية لقطر والمنطقة العربية.

وأضاف سمير، في تصريحات تليفزيونية، أن هناك ردود فعل ما زالت موجودة لدى الجماهير لزيارة غرف خلع الملاعب وأماكن إقامة المنتخبات، متابعا: "دي كانت مشاركة جميلة من قطر بتنظيم كأس العالم وهو ما زال صداها يتردد سواء في الوسط الرياضي أو ما بين المشجعين على مستوى العالم أجمع.

وأوضح أنه حتى الآن جميع الملاعب موجودة، حيث تحتضن قطر بطولة أسيا في يناير 2024 وهي أكبر بطولة في القارة، وسيكون هناك استغلال لملاعب المونديال، حيث ترغب دول أسيا تكرار التجربة في كأس العالم.

وأشار إلى أن كل الملاعب تحت الاستخدام الكروي وبعض الملاعب يقام عليها مباريات في الدوري القطري مشيرا إلى أن هناك لاعبين كثيرين لعبوا في الدوري المصري مثل فرجاني ساسي في الغرافة وبن شرقي في الريان، وكلهم مشهورين لجماهير الكرة المصرية.