أحمد ناجي قمحة يكشف حجم إنجازات الدولة في السنوات الأخيرة|فيديو

كشف أحمد ناجي قمحة الكاتب الصحفي ورئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، أن مؤتمري حكاية وطن ٢٠١٨ و ٢٠٢٣ يثبت المشروعات القومية بالأرقام، والحجم الحقيقي للدولة المصرية والإنجازات التي حققتها مصر ويقدم فيها الرئيس كشف حساب .

وقال قمحة في لقاء حصري مع الاعلاميه انجي انور في برنامج مصر جديده المذاع عبر فضائيه اي تي سي أن هذا الوطن كان يفتقد إلى إرادة التغيير وكان الحفاظ على الوضع القائم هي غاية النظام السياسي في مصر وأن التغيير الذي طالب به المصريون في ٢٠١١ واستعاده في ٢٠١٣ هي قصة كفاح وحكاية تنمية وطن وبناء مشروع تنموي وهو الأكبر.

قمحة:الدولة المصرية تواجه محاولات حرب في كافة مراحل التنمية

وأشار ورئيس تحرير مجلة السياسة الدولية إلى، أن الدولة المصرية تواجه محاولات حرب في كافة مراحل التنمية منذ محمد علي وجمال عبد الناصر وأخرها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤكدا أن مصر مستهدفة خارجيا وداخليا وهي الخطورة الكبرى .

وأوضح أحمد ناجي قمحة ،أن مصر أكبر دولة مستهدفة من ٢٠١١ إلى اليوم بمجموعة من الشائعات التي يتم بثها يوميا.

ولفت أحمد ناجي قمحة إلى، أن القيادة المصرية الحالية لديها الإرادة والدافع للتغيير وأنها تدفع فاتورة التراخي في تنفيذ مشروعات تنموية واقتصادية وثقافية واجتماعية منذ الثمانينات.

