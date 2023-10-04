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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بشأن الغرامة| ميدو يسأل الجمهور: كمشجع.. هل توافق على عرض كهربا للزمالك؟

كهربا
كهربا

نشر الناقد الرياضي اسلام صادق تصريحات ميدو بشأن غرامة نجم الأهلي محمود كهربا عبر حسابه بموقع فيسبوك.

 

وكتب إسلام صادق: «ميدو: كهربا عرض على الزمالك دفع الغرامة كاش دون الفوائد..ونادي الزمالك يقترب من الموافقة على العرض ، هل توافق على العرض كمشجع زملكاوي؟»

من ناحية أخرى يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق إنبى في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر للموسم 2022-2023.

 

وتقام مباراة الأهلى وإنبي في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر في تمام الساعة السابعة اليوم الأربعاء على ملعب القاهرة الدولي.

 

 

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