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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

رئيسة جنرال موتورز ترد بقوة على إضراب العمال والموظفين

صدى البلد

هاجمت رئيسة جنرال موتورز اتحاد عمال السيارات UAW، حيث قالت إن الاتحاد "يزيد من الخطاب والمسرحيات"، على الرغم من عدم وجود أي "نية حقيقية للتوصل إلى اتفاق"، لتسير بذلك على خطى نظيرها الرئيس التنفيذي لشركة فورد، جيم فارلي.

رئيسة جنرال موتورز ترد بقوة على إضراب العمال والموظفين

وفي بيان لاذع، قالت ماري بارا، الرئيس التنفيذي لشركة جنرال موتورز: “منذ أن بدأت المفاوضات هذا الصيف، كنا متاحين للمساومة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع نيابة عن أعضاء فريقنا الممثلين وشركتنا. لقد طالبوا بعقد قياسي وهذا بالضبط ما عرضناه منذ أسابيع: عقد تاريخي مع زيادات قياسية في الأجور، وأمن وظيفي قياسي، ورعاية صحية عالمية المستوى.

 

وأضافت أن العرض "يكافئ أعضاء فريقنا"، لكنه لا يعرض شركتنا ووظائفنا للخطر. ومضت بارا قائلة: "إن تعريض مستقبلنا للخطر هو أمر لن أفعله"، مما يشير إلى أن شركة صناعة السيارات تعتقد أن الاتحاد يطلب الكثير.

 

وبينما يمكن أن تكون هناك خلافات بسيطة أثناء المفاوضات، يبدو أن جنرال موتورز تعتقد أن النقابة أرادت الإضراب بغض النظر عما تم عرضه. وكما أوضحت بارا، "باعترافهم الخاص، كانت خطة قيادة UAW منذ البداية هي جر أعضائهم إلى إضراب طويل وغير ضروري لتعزيز أجنداتهم الشخصية والسياسية. 

 

ذكرت رسائلهم النصية المسربة من الأسبوع الماضي خطتهم لإبقائنا "مصابين لعدة أشهر" والتسبب في "تكرار السمعة الضرر والفوضى التشغيلية".

 

ومضت المديرة التنفيذية في الادعاء بأن رئيس UAW Shawn Fain "يريد أن يصنع التاريخ لنفسه". وأضاف بارا: "المساومة الجادة تحدث على الطاولة، وليس علناً، مع طرفين يرغبان في التشمير عن سواعدهما للتوصل إلى اتفاق". هذا يخبر Fain بشكل فعال بالتوقف عن القلق بشأن الظهور التلفزيوني والتركيز على المهمة التي بين يديك.

 

وأنهت بارا حديثها بالقول: "نحن بحاجة إلى قيادة UAWعلى طاولة المفاوضات بنية واضحة للتوصل إلى اتفاق الآن"، وإن أي شيء آخر يضع “مستقبلنا الجماعي على المحك”. وزعمت أيضًا أن قرار UAW بالقتال مع Ford و GM و Stellantis في نفس الوقت هو "استراتيجية تساعد في النهاية المنافسة غير النقابية فقط".

 

 

جنرال موتورز UAW جيم فارلي فورد

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