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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سلاف فواخرجي وأولادها ضيوف "كلمة أخيرة" مع لميس الحديدي

صدى البلد

تحل الفنانة سلاف فواخرجى وأبنائها ضيوفا على  الإعلامية لميس الحديدي في "كلمة أخيرة" على شاشة ON الفضائية.

جذبت الفنانة السورية سلاف فواخرجي متابعيها بصورة جديدة من أحدث إطلالتها، وذلك من خلال حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتالقت "سلاف" بإطلالة مثيرة، وهي ترتدي فستان صيفي مجسم، باللون الأبيض، عليه نقش فرعوني ردًا منها على الاحتفاء بها وتكريمها من قبل إدارة مهرجان الغردقة لسينما الشباب.

من ناحية أخرى، قد شاركت سُلاف فواخرجي، فى سباق رمضان 2022، بالمسلسل السوري "مع وقف التنفيذ" وهو مسلسل اجتماعي إنساني، يخوض في العوالم النفسية لمجموعة من الشخصيات الرئيسية في الأحداث، وتأثير الظروف المحيطة على الأبطال نفسيا ومهنيا.

يذكر أن مسلسل "مع وقف التنفيذ" ضم مجموعة متميزة من النجوم أبرزهم، عباس النوري، سُلاف فواخرجي، غسان مسعود، صباح الجزائري، صفاء سلطان، شكران مرتجي، يامن الحجلي، حلا رجب، فايز قزق، زهير عبدالكريم، محمد قنوع، جلال شموط، ريام كفارنة، وائل زيدان، سهير الصالح، سارة بركة.

أما عن آخر أعمال سُلاف فواخرجي مسلسل" عنبر 6 " بطولة كلا من صبا مبارك، فاطمة الصفي، أيتن عامر، جمانة كريم، نايف الظفيري، رنين مطر، سيناريو وحوار سمر طاهر، إيرين يوسف، هند عبد الله، مى سعيد، ومن إخراج علي العلي.

 

 

 

 

الإعلامية لميس الحديدي الفنانة سلاف فواخرجي الفنانة السورية سلاف فواخرجي لإعلامية لميس الحديدي

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