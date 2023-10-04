بعد سقوط 6 أبراج.. البحر الأحمر: استقرار الخدمات الكهربائية بمرسى علم والقصير

أعلنت الشركة المصرية لنقل الكهرباء، إنشاء دائرة تغذية بديلة؛ لتأمين التيار الكهربائي لمدينتي مرسى علم والقصير؛ لحين الانتهاء من عمليات إنشاء وصب أبراج كهربائية جديدة بديلة عن الأبراج الـ 6 التي سقطت يوم الإثنين الماضي، من خط كهرباء سفاجا القصير بمنطقة الكيلو 40.

وأكد مسؤولون في قطاع كهرباء البحر الأحمر، أن سقوط الأبراج الـ 6، نتج عن رياح شديدة، مشيرة إلى أنه تم توفير 25 ميجاوات للأماكن الاستراتيجية والمهمة والخدمية بمدينة القصير، بالإضافة إلى إرسال أكثر من 24 ماكينة ديزل وطوارئ؛ لتأمين التغذية الكهربائية للمنشآت المهمة، كما تم تأمين التغذية الكهربائية لمطار برنيس أيضًا.

وأثر سقوط عدد من أبراج الكهرباء، على التيار في عدة فنادق وقرى سياحية بمدينتي القصير ومرسى علم جنوب البحر الأحمر.

وتلقت غرفة المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر، إخطارات من 11 قرية سياحية انقطع عنها التيار الكهربائي؛ مما دفع المديرين إلى المطالبة بسرعة التدخل؛ لإصلاح الأبراج واستعادة التيار.

ويستمر فريق كهرباء البحر الأحمر، بالتنسيق مع شركة نقل الكهرباء، في إعادة تركيب وصيانة أبراج الكهرباء التي تعرضت للسقوط من خط سفاجا-القصير، بهدف استعادة التيار الكهربائي لمدينتي القصير ومرسى علم.