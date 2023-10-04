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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ملحمة خالدة.. «الجمهورية»: نصر السادس من أكتوبر سيظل محفورًا في وجدان المصريين

نصر أكتوبر
نصر أكتوبر

 أكدت صحيفة "الجمهورية" أن نصر السادس من أكتوبر سيظل محفورا في وجدان المصريين مسطورًا بحروف من نور في سجل الانتصارات العسكرية وفى سجل البطولات والملاحم التاريخية التي خاضها الجيش المصري العريق.
وأوضحت الصحيفة، في افتتاحية عددها الصادر صباح اليوم /الأربعاء/، تحت عنوان “ملحمة خالدة”، أن انتصارات السادس من أكتوبر سطرت أعظم ملاحم الشجاعة والإقدام والتكاتف والتلاحم بين أفراد الشعب المصري وجيش بلاده.. خير أجناد الأرض.. درع الوطن وحامي أمنه وسلامة أراضيه.
وأشارت إلى أن جيش مصر العظيم هو درع الوطن وحصنه الحصين الذي قدّم العديد من التضحيات من أجل الحفاظ على كل ذرة من تراب هذا الوطن الغالي ومن أجل الدفاع عن مقدرات الوطن وحقوق الشعب المصري واستقرار الوطن العزيز وحامي مسيرة الأمن والأمان والتنمية والازدهار والتقدم والبناء.
واختتمت "الجمهورية" افتتاحيتها بأن "نصر السادس من أكتوبر ملحمة بطولية خالدة لجيش مصر العظيم.. والشعب الوفي الأصيل.. سوف تظل محفورة في الأذهان والقلوب.. تؤكد تلاحم ووحدة الشعب والجيش تحت راية الوطن الغالي".

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