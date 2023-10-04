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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

«الأهرام»: إعلان السيسي ترشحه لفترة رئاسية جديدة لاقى قبولاً وارتياحاً لدى جموع المصريين

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

رأت صحيفة الأهرام أن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى ترشحه لفترة رئاسية جديدة، في الانتخابات التي تجرى هذا العام لاقى قبولا وارتياحا كبيرين لدى جموع المصريين.
وقالت الصحيفة، في افتتاحية عددها الصادر صباح اليوم /الأربعاء/، تحت عنوان/ الرئيس .. ومرحلة جديدة من العمل الوطني/، في كلمته «التاريخية» التي ألقاها في ختام مؤتمر «حكاية وطن»، بالعاصمة الإدارية الجديدة، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي ترشحه لفترة رئاسية جديدة، في الانتخابات التي تجرى هذا العام.
وأضافت أنه لا شك في أن هذا الإعلان لاقى قبولا وارتياحا كبيرين لدى جموع المصريين، وهو ما ظهر بوضوح في ردود أفعال المشاركين في المؤتمر، والشخصيات العامة، من حزبيين وسياسيين ومثقفين وغيرهم، وكذلك في مسيرات الدعم والتأييد التي شهدتها المدن أول من أمس لدعم إعلان الرئيس إعادة ترشحه في الاستحقاق الرئاسي، وذلك إيذانا بانطلاق مرحلة جديدة من مراحل العمل الوطني لبناء وتحديث مصر، والحفاظ على مفهوم الدولة الوطنية، وتقويته.
وأشارت الصحيفة إلى أن الأمر المثير للإعجاب والتقدير هنا، هو تأكيد الرئيس في كلمته، وأكثر من مرة خلال أيام المؤتمر، أهمية الاستحقاق الانتخابي الرئاسي المُقبل، الذي سيجرى تحت إشراف قضائي كامل، وحرصه الكامل على أن يتوجه المصريون إلى صناديق الاقتراع ليختاروا من يمثلهم بحرية كاملة، وليقدموا للعالم أجمع صورة حضارية تليق بشعب مصر ومكانة الدولة المصرية، وما تتمتع به من مناخ ديمقراطي.
واختتمت "الأهرام" افتتاحيتها بأن: " يحسب للرئيس مبادرته بتوفير هذه الأجواء التنافسية الحضارية الراقية في الاستحقاق الانتخابي المُقبل، حتى يستطيع المصريون اختيار أفضل من يمثلهم ويقودهم حتى عام 2030".

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