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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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صحف الإمارات اليوم| مجلس النواب الأمريكي يعزل رئيسه في سابقة تاريخية.. لا إصابات جديدة بفيروس نيباه.. ووضع كارثي في درنة الليبية بسبب انهيار شبكة الصرف الصحي

صحف الإمارات
صحف الإمارات

صحف الإمارات اليوم

مجلس النواب الأمريكي يعزل رئيسه الجمهوري كيفين مكارثي

جريج فيرجيس.. أول رئيس من أصل إفريقي لمجلس العموم في تاريخ كندا

الصحة العالمية: لا إصابات جديدة بفيروس نيباه منذ 15 سبتمبر

مخاوف من تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي في اليمن

انهيار شبكة الصرف الصحي تسبب بوضع كارثي في درنة

سلطت الصحف الإماراتية الصادرة، صباح اليوم الأربعاء، الضوء على عدد من الأخبار والقضايا المهمة في الشأن المحلي والإقليمي والدولي نستعرضها في التقرير التالي.

وقالت صحيفة “الإمارات اليوم”، إن سفارة الإمارات في بانكوك، قالت إن جميع المواطنين الموجودين بالقرب من المنطقة التي وقع فيها إطلاق النار بخير وأمان، كما دعت في تغريدة على منصة «إكس»، المواطنين الموجودين باتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات التايلاندية، والتواصل في الحالات الطارئة عبر خط الطوارئ على الرقم 0097180024 والتسجيل في خدمة «تواجدي».

عربيًا، ذكرت صحيفة "الاتحاد"، أن ملايين اليمنيين يعيشون أزمة إنسانية غير مسبوقة بسبب انعدام الأمن الغذائي، فيما تشهد أسعار السلع الأساسية في مناطق سيطرة الحوثيين ارتفاعاً كبيراً في ظل هيمنة شركات حوثية على قطاعات الأغذية والأدوية والوقود، وفرض أسعار كبيرة على السكان تفوق قدراتهم على الشراء.

ونقلت “الاتحاد” أيضًا، أن وزير البيئة في حكومة الوحدة الوطنية الليبية الدكتور إبراهيم العربي اعتبر أن الوضع البيئي في مدينة درنة سيئ للغاية، وذلك بسبب انهيار شبكة الصرف الصحي التي دمرت بشكل كامل، بالإضافة إلى شبكة مياه الشرب التي تعطلت، واختلاط مياه الآبار بالسيول، واصفاً الوضع داخل مدينة درنة بـ«الكارثي».

في الشأن العالمي، نقلت صحيفة "البيان"، أن مجلس النواب الأمريكي عزل أمس الثلاثاء رئيسه الجمهوري كيفن ماكارثي في سابقة في تاريخ الولايات المتحدة تجسّد مدى الانقسامات التي يعاني منها الحزب الجمهوري.

وللمرة الأولى في تاريخه الممتدّ منذ 234 سنة، صوّت مجلس النواب بأغلبية 216 صوتاً مقابل 210 لصالح مذكرة طرحها الجناح المتشدّد في الحزب الجمهوري تنصّ على اعتبار "منصب رئيس مجلس النواب شاغراً".

ونقلت صحيفة “الاتحاد” أن الرئيس الأمريكي جو بايدن دعا إلى المسارعة لانتخاب رئيس جديد لمجلس النواب بعد عزل الجمهوري كيفن مكارثي من المنصب.

كما ذكرت الصحيفة أن النواب الكنديين انتخبوا، جريج فيرجيس رئيساً لمجلس العموم، الثلاثاء؛  ليصبح بذلك أول رجل من أصل إفريقي في تاريخ بلاده يتبوّأ هذا المنصب الذي شغر باستقالة أنتوني روتا.

أما صحيفة “الخليج” فنقلت أن منظمة الصحة العالمية، أكدت الثلاثاء، أنه لم يتم اكتشاف حالات إصابة جديدة بفيروس «نيباه» القاتل منذ 15 سبتمبر الماضي في ولاية كيرالا بجنوب الهند.

فيما ذكرت صحيفة “الإمارات اليوم”، أن مصادر مقربة من الرئاسة الروسية، قالت إن الرئيس فلاديمير بوتين قد يعلن خلال مؤتمر يعقده الشهر المقبل عزمه الترشح في الانتخابات الرئاسية المقررة في مارس 2024، ما من شأنه أن يمهد الطريق أمامه للبقاء في السلطة حتى عام 2030.

الامارات مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي استقالة أصل أفريقي إصابات جديدة فيروس نيباه درنة

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