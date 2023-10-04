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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

iPhone 15 يسبب حروقا جلدية في الفخذ والأصابع لمستخدميه| صور

بالصور..حروق جلدية
بالصور..حروق جلدية في الفخد والأصابع بسبب iPhone 15

أبلغ العديد من مستخدمي iPhone 15 Pro عن حدوث حروق في أجسامهم بسبب ارتفاع درجة حرارة الهاتف، مما يشير إلى وجود مشكلة خطيرة في ارتفاع درجة الحرارة. 

وقبل الإصدار الرسمي للهاتف، أثار بعض المراجعين مخاوف بشأن ارتفاع درجة حرارة معالج A17 Pro الخاص بالهاتف.

 

هل iPhone 15 Pro ساخن جدًا بحيث يصعب التعامل معه؟.. مستخدمون يشاركون مشكلات ارتفاع درجة الحرارة

 

ونشر العديد من الأشخاص على وسائل التواصل الاجتماعي صورًا للحروق على أفخاذهم وأصابعهم، قائلين إنها حدثت بسبب ارتفاع درجة حرارة iPhone 15 Pro. إنهم يعتقدون أن هذه الحوادث حقيقية ويؤكدون على أهمية تجربة مثل هذه المشكلات لفهمها حقًا.

بالصور..حروق جلدية في الفخد والأصابع بسبب iPhone 15

وأقرّت Apple بمشكلة ارتفاع درجة الحرارة وقالت إن iPhone 15 Pro قد يصبح أكثر سخونة من المعتاد، خاصةً خلال الأيام الأولى من الاستخدام. يشير هذا إلى أن الإعداد الأولي أو استعادة الجهاز قد يدفعه للعمل في درجات حرارة أعلى.

يعتقد بعض الخبراء التقنيين أن Apple ربما ضحّت بتبديد الحرارة الفعال لجعل iPhone 15 Pro أرق وأخف. إذ يحتوي هذا الطراز على مساحة أصغر لإخراج الحرارة، مما قد يؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة. قد يكون الإطار المصنوع من التيتانيوم الجديد المستخدم في تصميمه سببًا آخر حيث تنقل هذه المادة الحرارة بشكل أسرع من إطار الاستانلس ستيل القديم، مما قد يساهم في المشكلة.

بالصور..حروق جلدية في الفخد والأصابع بسبب iPhone 15

وبالإضافة إلى مشكلة ارتفاع درجة الحرارة، أبلغ بعض مستخدمي iPhone 15 Pro عن مشاكل في شرائح NFC، خاصةً بعد شحن هواتفهم على وسادات الشحن اللاسلكية من BMW. وقد أثر هذا على وظائف مثل Apple Pay ومفاتيح السيارة الرقمية، بينما لم تتطرق Apple إلى هذا الأمر بشكل كامل حتى الآن، ولكن يُنصح المستخدمين بتوخي الحذر عند استخدام شواحن BMW في الوقت الحالي.

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