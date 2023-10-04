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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

مصابة بمرض خطير| مستشفى بريطاني تسعى لحكم قضائي بإنهاء حياة رضيعة.. تفاصيل!

مصابة بمرض خطير|
مصابة بمرض خطير| مستشفى تسعى لحكم قضائي بإنهاء حياة رضيعة

قدمت مستشفيات جامعة نوتنجهام ببريطانيا طلبًا للمحكمة العليا للحكم بعدم ضرورة استمرارها في علاج رضيعة 7 أشهر - بما في ذلك بقائها على جهاز التنفس الصناعي - مدعية أنه ليس من مصلحتها.

 

قدم محامو مؤسسة NHS Foundation Trust من مستشفيات جامعة نوتنجهام هذا الطلب للمحكمة العليا بعدما لاحظوا تدهور حالة الرضيعة الصحية رغم محاولة علاجها حيث أنها تعاني منذ ولادتها من مرض خطير وهو (الميتوكوندريا) – حالة وراثية تستنزف الطاقة من خلايا الجسم – وتم وضعها على أجهزة دعم الحياة الكاملة في الرعاية المركزة الشهر الماضي.

الرضيعة إندي جريجوري

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، أكد الذين يعتنون بالرضيعة إندي جريجوري أن حالتها الصحية تتدهور كما أنها من الواضح أنها تعاني من الألم.

انتفاضة الآباء

في المقابل، يرفض والدا إندي، دين جريجوري وكلير ستانيفورث، هذا الطلب ويريدان استمرار علاج ابنتيهما مؤكدين أنها تستجيب لهما وأن حالتها الصحية تدهورت بسبب تعرضها لعدوى.

كما أكد جريجوري في بيان عقب جلسة الاستماع الأولية في المحكمة أن طفلته تشعر بالارتياح بشكل واضح عندما يحتضنها والديها. مشيرًا أنه سيقاتل من أجل استمرار حياة ابنته.

وقال والد الرضيعة  "لقد كانت إندي في المستشفى طوال حياتها الصغيرة، وقد مرت بفترات صعود وهبوط، ولكن خلال الأوقات الجيدة كانت تخرج من الرعاية الحرجة وتعيش في جناح عادي، قادرة على التنفس بمفردها والثرثرة بسعادة." مضيفًا "ابنتنا تستجيب لنا، وفي أيامها الجيدة كانت تثرثر، وتصدر أصواتًا، وتحرك جميع أطرافها."

وأشار جريجوري أنه وعائلتها يتفهمون أنها معاقة لكن هذا لا يعني أن يتركونها تموت، فهم فقط يريدون إعطائها فرصة للحياة.

ليس مرض واحد بل ثلاثة

واستمعت المحكمة إلى أنه بجانب إصابة إندي بمرض الميتوكوندريا المدمر، هي أيضًا تعاني من تلف تدريجي في الدماغ وعيب في القلب. ومن المتوقع عقد جلسة استماع أخرى في قضية إندي يوم الاثنين، حيث يفترض أن يقدم جريجوري أدلة على إمكانية إندي التعايش مع الألم والتحسن من المرض.

مستشفيات جامعة نوتنجهام بريطانيا مؤسسة NHS Foundation Trust الميتوكوندريا إندي جريجوري

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