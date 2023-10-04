أوكرانيا على موعد مع كارثة إذا اتخذت الولايات المتحدة هذا الإجراء

أفادت صحيفة وول ستريت جورنال، بأنه إذا رفضت الولايات المتحدة تزويد أوكرانيا بمزيد من الأموال؛ فلن تستطيع الحكومة الأوكرانية دفع رواتب موظفي الدولة.

وقالت وول ستريت جورنال، في تقرير لها، وفقا لمسئولين أمريكيين وأكرانيين، إن وزارة المالية المالية الأوكرانية ترى أن عدم الموافقة على الميزانية الامريكية في الوقت الحالي؛ قد يؤدي إلى تأخير تسديد الرواتب في أوكرانيا، والتي تتم عن طريق المساعدات المالية التي ترسلها واشنطن إلى كييف.

ووفقا لمصادر وول ستريت جورنال، فإن وزارة المالية الأوكرانية تستطيع دفع رواتب شهر أكتوبر فقط، ولكن بعد ذلك لن تستطيع، وقد تلجأ إلى تقليص المدفوعات لموظفي الدولة، أو محاولة الحصول على قرض.

وأشارت إلى أن وقف المساعدات المالية التي تقدمها الولايات المتحدة؛ قد يثير مزيدا من الاستياء في أوكرانيا، خاصة وأن المعارضة الأوكرانية ستزداد على الرئيس فلاديمير زيلينسكي.

وأوضح أحد المصادر الأمريكية، لـ"وول ستريت جورنال"، أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ستحول- في أكتوبر الجاري- 1.15 مليار دولار، في إطار برنامج البنك الدولي؛ إذا قدمت أوكرانيا الدليل على أنها استخدمت الدفعة السابقة على النحو الصحيح.

وتؤكد الصحيفة الأمريكية، أن رواتب 150 ألف موظف حكومي، وأكثر من 500 ألف موظف في المؤسسات التعليمية في كييف، وكذلك بعض مواد الإنفاق الحكومي- بما في ذلك الرعاية الصحية والمساعدات والدعم المالي المقدم لبعض فئات السكان- تعتمد في الواقع على المدفوعات من الولايات المتحدة والدول المانحة.