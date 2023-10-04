عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا على موعد مع كارثة إذا اتخذت الولايات المتحدة هذا الإجراء

الولايات المتحدة
الولايات المتحدة وأوكرانيا

أفادت صحيفة وول ستريت جورنال، بأنه إذا رفضت الولايات المتحدة تزويد أوكرانيا بمزيد من الأموال؛ فلن تستطيع الحكومة الأوكرانية دفع رواتب موظفي الدولة.

وقالت وول ستريت جورنال، في تقرير لها، وفقا لمسئولين أمريكيين وأكرانيين، إن وزارة المالية المالية الأوكرانية ترى أن عدم الموافقة على الميزانية الامريكية في الوقت الحالي؛ قد يؤدي إلى تأخير تسديد الرواتب في أوكرانيا، والتي تتم عن طريق المساعدات المالية التي ترسلها واشنطن إلى كييف.

ووفقا لمصادر وول ستريت جورنال، فإن وزارة المالية الأوكرانية تستطيع دفع رواتب شهر أكتوبر فقط، ولكن بعد ذلك لن تستطيع، وقد تلجأ إلى تقليص المدفوعات لموظفي الدولة، أو محاولة الحصول على قرض.

وأشارت إلى أن وقف المساعدات المالية التي تقدمها الولايات المتحدة؛ قد يثير مزيدا من الاستياء في أوكرانيا، خاصة وأن المعارضة الأوكرانية ستزداد على الرئيس فلاديمير زيلينسكي.

وأوضح أحد المصادر الأمريكية، لـ"وول ستريت جورنال"، أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ستحول- في أكتوبر الجاري- 1.15 مليار دولار، في إطار برنامج البنك الدولي؛ إذا قدمت أوكرانيا الدليل على أنها استخدمت الدفعة السابقة على النحو الصحيح.

وتؤكد الصحيفة الأمريكية، أن رواتب 150 ألف موظف حكومي، وأكثر من 500 ألف موظف في المؤسسات التعليمية في كييف، وكذلك بعض مواد الإنفاق الحكومي- بما في ذلك الرعاية الصحية والمساعدات والدعم المالي المقدم لبعض فئات السكان- تعتمد في الواقع على المدفوعات من الولايات المتحدة والدول المانحة.

استسلام 4 جنود.. القوات الروسية تصد هجوما أوكرانيا خطيرا عل دونيتسك

القوات الروسية تحبط هجوما أوكرانيا خطيرا على شبه جزيرة القرم |تفاصيل

أوكرانيا الولايات المتحدة وول ستريت جورنال وزارة المالية المالية الأمريكية وزارة المالية المالية الأوكرانية الميزانية الامريكية كييف فلاديمير زيلينسكي الرئيس الأوكراني البنك الدولي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«الحق الفرصة واتجوز»|تراجع غير مسبوق بأسعار الذهب.. وعيار 21 يفقد 700 جنيه

غيابات بالجملة في لقاء الأهلي وإنبي بـ كأس مصر.. الأسماء مفاجأة

ميدو يعلن انتهاء أزمة كهربا .. والزمالك يقبل العرض |تفاصيل

10 درجات والقاهرة في بؤرة الأمطار|الأرصاد تفجّر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة

بعد تحذيرات لمدة عامين.. تفاصيل القبض على زوجة الإخواني هشام عبدالله بتركيا |فيديو

أنا أقدم منه.. نجم الزمالك يكشف حقيقة إهانته لـ إمام عاشور

سعر الذهب اليوم.. استقرار في ثمن المعدن الأصفر

مأساة فنانة شهيرة| وفاة 7 من أفراد أسرتها في يوم واحد .. تفاصيل

موضوعات متعلقة

استسلام 4 جنود.. القوات الروسية تصد هجوما أوكرانيا خطيرا عل دونيتسك

القوات الروسية تحبط هجوما أوكرانيا خطيرا على شبه جزيرة القرم |تفاصيل

روسيا تقصف مراكز تحكم واتصالات تابعة لـ أوكرانيا في باخموت

مكارثي يكشف حقيقة إبرام صفقة مع البيت الأبيض بشأن مساعدات أوكرانيا

الكشف عن موعد انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي

ترشيحاتنا

لا تأمنوا للتقلبات.. تحذير شديد من هيئة الأرصاد مع دخول فصل الخريف

حلم أم حقيقة.. ردود أفعال مدهشة من الفائزين بجائزة نوبل في الفيزياء 2023

مازدا 626 بمواصفات خليجي بـ 40 ألف جنيه

الإسكان: اعتماد الحسابات الختامية لعام 2022/2021 ومشروع الموازنة 2023/2024 لـ المقاولون العرب

بعد سقوط 6 أبراج.. البحر الأحمر: استقرار الخدمات الكهربائية بمرسى علم والقصير

سقوط أمطار .. الأرصاد تكشف 3 ظواهر جوية مؤثرة في طقس اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بشرى للمواطنين| الحكومة تتخذ خطوة صارمة.. تتسبب في تراجع الأسعار (تفاصيل)

القصة بدأت يوم جنازة ابنها.. عشريني يحتفل بعيد ميلاد زوجته الـ80 في أمريكا

نشرة المرأة و الصحة| تعليق غير متوقع من ناقد موضة على فستان مايا دياب.. ونصائح للأمهات في بداية العام الدراسي

تنورة ونظارة شمس| شاهد.. أغرب أزياء الحيوانات خلال الاحتفال بيومها العالمي

فيديو

تنبأت بزلازل 2023 وحريق فرح نينوي بالعراق.. توقعات ليلى عبد اللطيف 2024 «فيديوجراف»

شبح الزلازل يعود من جديد.. هل تتحقق توقعات العالم الهولندي؟

حريق هائل بجوار مسجد السيدة زينب.. تفاصيل |فيديوجراف

القوات المسلحة تنظم المعرض السنوى السادس عشر للثقافات العسكرية ذاكرة أكتوبر 2023

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

اﻟﻤﺰﻳﺪ