عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

المؤسس الثاني للدولة المصرية.. أبو الغيط: السيسي أصبح شخصية تاريخية مهمة

صدى البلد

أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصبح شخصية تاريخية مهمة، وسيصفه التاريخ في المستقبل بأنه الباني الثاني للدولة المصرية الحديثة.
جاء ذلك خلال لقاء أحمد أبو الغيط، مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد.
وقال أبو الغيط إن الرئيس السيسي يتحمل مسؤولية كبيرة في وضع مصر في مصاف الدول الكبرى، وأنه يعمل بجد لتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين وتطوير المجتمع المصري. 
وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أهمية زيادة القدرات الاقتصادية للمجتمع المصري وتحقيق هدف 100 مليار دولار صادرات، وذلك من خلال تعزيز الاستثمارات وتطوير الصناعات المختلفة وتحسين بيئة الأعمال في مصر.
وأشار إلى أن هذه الأهداف تأتي على رأس أولويات القيادة المصرية وجهود الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
وفيما يتعلق بالذكرى الخمسين لانتصار أكتوبر، وجه أبو الغيط التحية للقوات المسلحة المصرية وأشاد بجهودها في الدفاع عن أرض مصر والحفاظ على أمنها.
يذكر أن الباني الأول للدولة المصرية هو محمد علي باشا الذي حكم مصر في الفترة من 1805 إلى 1848 وقام بتحديث البنية التحتية للدولة وتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«الحق الفرصة واتجوز»|تراجع غير مسبوق بأسعار الذهب.. وعيار 21 يفقد 700 جنيه

الأسبوع المقبل| الحكومة تعلن عن بشرى سارة لـ المواطنين

بعد تحذيرات لمدة عامين.. تفاصيل القبض على زوجة الإخواني هشام عبدالله بتركيا |فيديو

ميدو يعلن انتهاء أزمة كهربا .. والزمالك يقبل العرض |تفاصيل

10 درجات والقاهرة في بؤرة الأمطار|الأرصاد تفجّر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة

بشرى لعشاق الأهلي.. محامي كهربا يكشف مفاجآت عن انتهاء غرامة اللاعب لصالح الزمالك

أنا أقدم منه.. نجم الزمالك يكشف حقيقة إهانته لـ إمام عاشور

تطورات مثيرة في شكوى النادي المصري بشأن أزمة لاعِبَيه مع الزمالك

ترشيحاتنا

أفضل جامعة في العالم لعام 2024.. إكسفورد البريطانية

الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن التشكيل الجديد لمجلس الإدارة برئاسة المستشار حازم بدوي

منها خفض أسعار السلع.. مدبولي يتراس اجتماع الحكومة لبحث عدد من الملفات

الانتخابات الرئاسية 2024.. التشكيل الجديد للهيئة الوطنية للانتخابات

حارس الزمالك يصبح لاعبا.. ماذا فعل أوسوريو استعدادًا لمواجهة البنك الأهلي

بزيادة 5.7%|أحمد رفعت: الصناعة أصبحت تمثل16.7% من الناتج المحلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيديو يوثق لحظات مرعبة لسقوط طفل بين سفينة ورصيف ميناء بإيطاليا.. هذا مصيره

4 مشروبات تحارب ارتفاع الكوليسترول.. احرص على تناولها

القوات المسلحة تكرم أبناء الشهداء والمصابين فى بداية العام الدراسى

ناسا تحذر| عاصفة شمسية تفصل دول العالم.. وحقيقة قطع الإنترنت يوم 11 أكتوبر

فيديو

العالم الهولندي حذر منهما قبل حدوثهما.. زلزالان بقوة 5.6 يضربان هذه الدولة

تنبأت بزلازل 2023 وحريق فرح نينوي بالعراق.. توقعات ليلى عبد اللطيف 2024 «فيديوجراف»

شبح الزلازل يعود من جديد.. هل تتحقق توقعات العالم الهولندي؟

حريق هائل بجوار مسجد السيدة زينب.. تفاصيل |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

اﻟﻤﺰﻳﺪ