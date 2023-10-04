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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل ترفع حالة التأهب استعدادا لمسيرة كبيرة في القدس

أرشيفية
أرشيفية

قالت وسائل الإعلام العبرية، اليوم الأربعاء، إن شرطة الاحتلال الإسرائيلي، عززت من إجراءاتها العسكرية في البلدة القديمة في القدس، قبيل مسيرة استيطانية تنظمها بلدية الاحتلال في خامس أيام ما يسمى "عيد العرش"، وتنطلق رسميا الساعة الثالثة عصرا، ومن المتوقع أن يحضرها عشرات الآلاف.

ووفقا للقناة الـ14 العبرية، رفعت الشرطة الإسرائيلية، من حالة التأهب في صفوف قواتها بمدينة القدس، واتخذت إجراءات تتعلق بإغلاق العديد من الشوارع في المدينة منعا لأي حدث أمني.

وتستمر أيام عيد "العُرش" حتى السابع من أكتوبر الجاري، وكثفت "منظمات الهيكل" المزعوم هذه الفترة دعواتها لزيادة أعداد المستوطنين المقتحمين للمسجد الأقصى.

وعيد "العُرش" هو المناسبة الثالثة ضمن موسم الأعياد اليهودية هذا العام، ويأتي بعد رأس السنة العبرية الجديدة، و"يوم الغفران".

شرطة الاحتلال الإسرائيلية البلدة القديمة في القدس مسيرة استيطانية عيد العرش الشرطة الإسرائيلية حالة التأهب

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