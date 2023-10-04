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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من إيران بشأن مباراة سباهان والاتحاد وعلاقة طهران بالسعودية

إيران والسعودية
إيران والسعودية

قال وزير الخارجية الإيراني أمير حسين عبداللهيان، اليوم الأربعاء، إنه تم الاتفاق مع الممكلة العربية السعودية على إقامة مباراة فريقي سباهان والاتحاد بموعد لاحق.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني، في تصريحات له اليوم: "اتفقت مع نظيري السعودي الأمير فيصل بن فرحان على عدم السماح بأن تكون الرياضة أداة سياسية".

وأشار عبد اللهبان، إلى أن العلاقات بين طهران والرياض تسير في الاتجاه الصحيح.

وألغت مباراة سباهان الإيراني والاتحاد السعودي، التي كان مقرر أن تجرى على ملعب استاد نقش جهان بمدينة أصفهان، ضمن الجولة الثانية بدوري أبطال آسيا، بسبب وجود مجسم لقاسم سليماني القائد السابق بالحرس الثوري الإيراني.

ورفض نادي اتحاد جدة السعودي، خوض اللقاء ولم يدخل لاعبيه أرضية الملعب، وغادر الاستاد تماما، عقب عقد اجتماع عاجل مع مراقب المباراة.

وأصدر الاتحاد الآسيوي بيانا بشأن هذه الواقعة الغربية، قرر فيه إلغاء مباراة سباهان الإيراني والاتحاد السعودي، حيث وجدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم التزامه بضمان سلامة وأمن اللاعبين وحكام المباريات والجماهير وجميع أصحاب المصلحة المعنيين، مؤكدا على أنه سيتم إحالة هذا الأمر إلى اللجان المختصة.

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