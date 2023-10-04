توفير 9900 فرصة عمل للشباب بـ33 شركة في ملتقى توظيف بالإسكندرية

نظمت مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية، ملتقى توظيف للشباب يشارك فيه 33 شركة ،توفير 9900 فرصة عمل؛ تحت رعاية حسن شحاتة وزير العمل ، وبحضور اللواء خالد جمعه سكرتير عام المحافظة ؛ وذلك بساحة فندق الهيلتون جرين بلازا . كما شهد الملتقى تسليم 141 عقد عمل لذوى الهمم من أبناء المحافظة والمقيمين فيها،وتضمنت فعاليات الملتقى عرض منتجات خريجي دورات التدريب المهني المجانية بمراكز التدريب الثابتة والمتنقلة التابعة للوزارة.

كما شمل استخراج شهادة قيد "كعب العمل" إلكتروني لأول مرة بقسم الاستقبال، وذلك في إطار تنفيذ خطة الوزارة في هذا المجال ،وتنفيذاً لتوجيهات وزير العمل بتوفير مزيد من فرص العمل اللائقة للشباب وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح المهندس محمد كمال وكيل المديرية ؛ أن الملتقى شهد فقرة للارشاد المهني، وطرق توعية الشباب بعملية التقديم في الوظائف والإجراءات المطلوبة، ومعرض لمنتجات مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة والذي تفقدها وكيل المديرية والسكرتير العام، منوهاً إلى أن الملتقى شهد إقبال كبير من الشباب للحصول على فرص العمل المتاحة والتي تتناسب مع إمكانياتهم وطموحاتهم، ومؤكداً ان المديرية مستمرة في متابعة عمليه تشغيل راغبى العمل في أماكن عملهم من قبل فريق متخصص من الأجهزة التابعة للتأكد من تمتعهم بكافة الحقوق والواجبات التى كفلها لهم القانون داخل أماكن عملهم.

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