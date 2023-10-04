عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

10 سنوات من الإنجازات| حياة كريمة: المدارس وبناء الإنسان أساس الملف التعليمي

حياة كريمة
حياة كريمة

قالت هبة جلال، عضو إدارة التعليم بمؤسسة حياة كريمة، إنه يتم العمل في ملف التعليم بناءً على نقطتين أساسيتين، الأبنية التعليمية وبناء الإنسان، متابعة أنه تم إنشاء 2430 مشروع على مستوى 20 محافظة، حيث وفرت هذه المشروعات وفرت حوالي 15 ألف فصل بناءً على احتياج كل محافظة وتم التركيز على التعليم الأساسي.
 

txt

سبب انتشار علامة التوثيق على فيسبوك.. و3 طرق للحصول عليها|فيديو

txt

الأسبوع المقبل| الحكومة تعلن عن بشرى سارة لـ المواطنين


وأضافت هبة جلال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، اليوم الأربعاء، أن التدخلات انقسمت بين إنشاء مدارس جديدة وتطوير المدارس القائمة بالفعل، حيث تم عمل صيانة لحوالي 25% من المدارس الموجودة في كل مركز.

وأشارت هبة جلال، عضو إدارة التعليم بمؤسسة حياة كريمة، إلى أنه تم الاهتمام أيضًا بتطوير الأفنية المدرسية من أجل الأنشطة المختلفة ولتكون أيضًا عامل جذب للطلاب، موضحة أن مبادرة التعليم حياة تهدف لنشر التعليم الرقمي وتسعى لدمج التكنولوجيا في العملية التعليمية وتم تنفيذها على مرحلتين.

حياة كريمة ملف التعليم إدارة التعليم بمؤسسة حياة كريمة التعليم الأساسي توك شو صدى البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«الحق الفرصة واتجوز»|تراجع غير مسبوق بأسعار الذهب.. وعيار 21 يفقد 700 جنيه

الأسبوع المقبل| الحكومة تعلن عن بشرى سارة لـ المواطنين

بعد تحذيرات لمدة عامين.. تفاصيل القبض على زوجة الإخواني هشام عبدالله بتركيا |فيديو

ميدو يعلن انتهاء أزمة كهربا .. والزمالك يقبل العرض |تفاصيل

10 درجات والقاهرة في بؤرة الأمطار|الأرصاد تفجّر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة

أنا أقدم منه.. نجم الزمالك يكشف حقيقة إهانته لـ إمام عاشور

بشرى لعشاق الأهلي.. محامي كهربا يكشف مفاجآت عن انتهاء غرامة اللاعب لصالح الزمالك

غيابات بالجملة في لقاء الأهلي وإنبي بـ كأس مصر.. الأسماء مفاجأة

ترشيحاتنا

بزيادة 5.7%|أحمد رفعت: الصناعة أصبحت تمثل16.7% من الناتج المحلي

ضابط الشرطة شافه بهذا الشكل.. عقوبة رادعة في حق تاجر الترامادول

برشلونة ومانشستر سيتي في اختبار صعب.. من سيشق طريقه للقب دوري الأبطال

كيف تتخلص من وسواس الصلاة والوضوء.. طريقة سهلة وبسيطة

أحمد حسن يكشف سر غياب مدافع الأهلي أمام إنبي

أمطار لـ الجمعة.. الأرصاد توجه رسالة هامة للمواطنين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

4 مشروبات تحارب ارتفاع الكوليسترول.. احرص على تناولها

القوات المسلحة تكرم أبناء الشهداء والمصابين فى بداية العام الدراسى

ناسا تحذر| عاصفة شمسية تفصل دول العالم.. وحقيقة قطع الإنترنت يوم 11 أكتوبر

حلم أم حقيقة.. ردود أفعال مدهشة من الفائزين بجائزة نوبل في الفيزياء 2023

فيديو

العالم الهولندي حذر منهما قبل حدوثهما.. زلزالان بقوة 5.6 يضربان هذه الدولة

تنبأت بزلازل 2023 وحريق فرح نينوي بالعراق.. توقعات ليلى عبد اللطيف 2024 «فيديوجراف»

شبح الزلازل يعود من جديد.. هل تتحقق توقعات العالم الهولندي؟

حريق هائل بجوار مسجد السيدة زينب.. تفاصيل |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

اﻟﻤﺰﻳﺪ