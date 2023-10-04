10 سنوات من الإنجازات| حياة كريمة: المدارس وبناء الإنسان أساس الملف التعليمي

قالت هبة جلال، عضو إدارة التعليم بمؤسسة حياة كريمة، إنه يتم العمل في ملف التعليم بناءً على نقطتين أساسيتين، الأبنية التعليمية وبناء الإنسان، متابعة أنه تم إنشاء 2430 مشروع على مستوى 20 محافظة، حيث وفرت هذه المشروعات وفرت حوالي 15 ألف فصل بناءً على احتياج كل محافظة وتم التركيز على التعليم الأساسي.





وأضافت هبة جلال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، اليوم الأربعاء، أن التدخلات انقسمت بين إنشاء مدارس جديدة وتطوير المدارس القائمة بالفعل، حيث تم عمل صيانة لحوالي 25% من المدارس الموجودة في كل مركز.



وأشارت هبة جلال، عضو إدارة التعليم بمؤسسة حياة كريمة، إلى أنه تم الاهتمام أيضًا بتطوير الأفنية المدرسية من أجل الأنشطة المختلفة ولتكون أيضًا عامل جذب للطلاب، موضحة أن مبادرة التعليم حياة تهدف لنشر التعليم الرقمي وتسعى لدمج التكنولوجيا في العملية التعليمية وتم تنفيذها على مرحلتين.