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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أبو شقة يفتتح الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لإعلان تشكيل قوائم اللجان النوعية

المستشار بهاء أبو
المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ

افتتح المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، اليوم< لإعلان تشكيل قوائم اللجان النوعية.

وتشهد الجلسة، دعوة الأعضاء، لتقديم أي اعتراضات بشأن تشكيل اللجان النوعية، من خلال طلب كتابي موجه لرئيس المجلس.

وشهدت الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الرابع لمجلس الشيوخ، أمس، دعوة النواب الراغبين في تعديل عضوية اللجان النوعية، التقدم بطلب كتابي لمكتب الأمين العام للمجلس، وفي حال عدم تقدم أي عضو بتعديل رغبته يستمر في اللجنة التي كان عضوا بها في دور الانعقاد الماضي.

ويعاود المجلس الانعقاد في جلسة ثانية، اليوم؛ لعرض الاعتراضات، وإعلان التشكيل الكامل للجان النوعية، ومن ثم دعوة الأعضاء لانتخاب هيئات المكاتب "الرئيس _ الوكيلين _ أمين السر".

المستشار بهاء أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ الجلسة العامة تشكيل قوائم اللجان النوعية اللجان النوعية

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