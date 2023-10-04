حزب الغد: الاحتفال بانتصارات أكتوبر يؤكد أن المصريين لايعرفون الهزيمة أو الإنكسار

أكد حزب الغد برئاسة المهندس موسى مصطفى موسى أن الاحتفال بذكرى الانتصارات العظيمة لحرب اكتوبر 73 ، والتى يفخر بها كل المصريين، يؤكد علي انتصاراتنا الوطنية العظيمة.

وقال بيان حزب الغد إنه إذا كانت معركة اكتوبر الخالدة من أجل إسترداد جزء من الوطن وهو أرض سيناء الغالية فإن معركة اليوم هى معركة وطن بأكمله.

وتابع الحزب: وبهذه المناسبة الخالدة يتوجه رئيس حزب الغد وجميع قيادات الحزب وأعضاءه بخالص التهنئة وعظيم التقدير للرئيس القائد الاعلى للقوات المسلحة عبدالفتاح السيسى، بإنتصارات اكتوبر الخالدة داعين الله أن يحفظ مصر و أن تدوم انتصارتها.