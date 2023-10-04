خطة النواب تناقش زيادة حد الإعفاء الضريبي ومد مبادرة سيارات المصريين بالخارج.. الأحد

أكد النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن اللجنة ستبدأ اجتماعاتها يوم الأحد القادم ٨ أكتوبر الجاري لمناقشة خطة عمل اللجنة في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني.

ويناقش الاجتماع الثاني في نفس اليوم مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ والخاصة بزيادة حد الإعفاء الضريبي وفقا لما قررة الرئيس عبدالفتاح السيسي ضمن حزمة القرارات الداعمة للمواطن مؤخرا.

وأضاف سالم أن مشروع التعديل يستهدف تخفيف الأعباء الضريبية عن كاهل محدودي الدخل وتوزيع العبء الضريبي وفقا لمستويات الدخول لتحقيق العدالة الاجتماعية وذلك من خلال تعديل نص المادة ٨ من القانون لإعادة توزيع شرائح الدخل.

وأشار وكيل خطة النواب الي ان الاجتماع الثالث سوف يناقش مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج ( مبادرة تسيير السيارات )