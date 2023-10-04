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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

صميدة رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس الشيوخ.. ورسلان نائبا له

النائب عمرالمختار
النائب عمرالمختار صميدة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر

أعلن المستشار بهاء الدين أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ أمام الجلسة العامة للمجلس اليوم بأنه تم اخطار المجلس ،  بأن حزب المؤتمر اختار النائب  عمر  المختار صميدة  ممثلا للهيئة البرلمانية للحزب أمام المجلس والنائب وطارق رسلان نائبا له .

وبدأت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ  برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة الوكيل الأول للمجلس.

وقال المستشار بهاء أبو شقة تقضى الفقرة الاولى من المادة 104 يُخطر کل حزب سياسى، له أكثر من عضوين بالمجلس، رئيس المجلس كتابة، فى بداية كل دور انعقاد عادى، باسم من يختاره ممثلا لهيئته البرلمانية ونائبه بالمجلس، وكذلك بأسماء من ينتمون إلى الحزب من أعضاء المجلس، وعلى الحزب أن يخطر رئيس المجلس كتابةً بكل تغيير فى هذه البيانات خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ حدوثه.

المستشار بهاء الدين ابو شقة وكيل مجلس الشيوخ الجلسة العامة حزب المؤتمر النائب عمر المختار صميدة

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