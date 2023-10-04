الإصلاح والنهضة يهنئ المصريين بالذكرى الـ 50 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة

تقدم حزب الإصلاح والنهضة، بأسمى التهاني والمباركات إلى جموع المصريين في ذكرى اليوبيل الذهبي لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، معركة العزة والكرامة واسترداد الأرض.

وبعث الحزب، في بيان بهذه المناسبة، بأسمى التهاني إلى القوات المسلحة الباسلة، قلعة العزة والكرامة، التي روت أرض سيناء بدماء أبنائها الأبرار، ومازالت تقدم الشهداء فداء لحفظ تراب الوطن ووحدة وسلامة أراضيه.

كما هنأ الحزب، الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بهذه الذكرى الطيبة التي عبر فيها المصريون قناة السويس، وأزاحوا سواتره الترابية، ودكوا حصونا حسبها عدوهم لا تهدم.

ودعا الحزب، المصريين جميعا، إلى استلهام روح الوحدة التي جعلتهم صفا واحدا في أكتوبر، وكتبت لهم النصر والفخر، فإن معركة التنمية والبناء التي تشهدها مصر في ظل قيادة حكيمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لا تقل خطورة وأهمية عن عبور السادس من أكتوبر نحو آفاق رحبة وجمهورية جديدة وحياة كريمة لكل المصريين.