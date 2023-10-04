قبل لقاء إنبي.. كولر غاضب لهذا السبب| تفاصيل

شارك أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، منشوراً عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال مصدر بالأهلي: “مارسيل كولر غاضب بسبب ضغط الموسم وخوض أكثر من بطولة في فترة زمنية قصيرة مما يعرض اللاعبين للإصابات وغيابهم لفترات طويلة”.

ويواجه فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، نظيره إنبي في نصف نهائي كأس مصر، في المباراة المقرر لها التاسعة مساء اليوم الأربعاء، على ملعب إستاد القاهرة الدولي.

تأهل النادي الأهلي لدور المجموعات

وتأهل النادي الأهلي لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد تخطي سان جورج بنتيجة 7-0 في مجموع المباريات، حيث إنتهت مباراة الذهاب بفوز المارد الأحمر بثلاثية نظيفة، قبل أن يكرر فوزه في مباراة الإياب بنتيجة 4-0.