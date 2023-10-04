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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تجارية الإسماعيلية: اجتماعات مكثفة لانطلاق مبادرة "تخفيض الأسعار"

احد الاجتماعات
احد الاجتماعات

أكد أكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية وأمين صندوق مساعد إتحاد الغرف التجارية، علي حرص الدولة والأجهزة المعنية بتخفيف العبء عن كاهل المواطن من خلال تدشين عدد من المبادرات خلال الفترة القليلة المقبلة،  لتخفيض أسعار السلع وخاصة الغذائية، لافتا إلي عقد عدد من الإجتماعات المكثفة مع التجار ورؤساء الشعب لوضع إستراتيجية دقيقة يشعر من خلالها المستهلك بحلول ملموسة.

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وإلتقي الشافعي وأعضاء مجلس إدارة تجارية بالإسماعيلية مع عدد من الشركات الخاصة بالسلع الغذائية والتجار، متوقعا بداية إنخفاض أسعار السلع الغذائية بداية من الأسبوع المقبل.

 

كما أشار رئيس الغرفة إلي إستمرار إقبال المواطنين علي  معرض «اهلا مدارس» بالإسماعيلية، وردود الأفعال الإيجابية تجاه اسعار مستلزمات المدارس والملابس والأحذية وكذلك توافر بعض السلع الغذائية بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلي 30 ٪.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً امس، لمتابعة موقف توافر السلع الغذائية في الأسواق وضبط الأسعار، وذلك بحضور  حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغُرف التجارية، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ورؤساء ومسئولي عدد من الغرف التجارية، وممثلي عدد من الشركات الخاصة بالسلع الغذائية والتجار.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: "سنعمل معا على أن تكون هناك وفرة في مختلف السلع بالأسواق، بما يسهم في انخفاض الأسعار، خاصة السلع الغذائية، وسنعمل بالتنسيق مع البنك المركزي على توفير المكون الدولاري المطلوب، وسنتشارك معاً في وضع حلول تضمن انخفاض أسعار السلع الأساسية".

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