مشغل أغنية "مخصماك" بمدرسة ببورسعيد: حدثت صدفة واستغرقت ثوانٍ | خاص

كشف أشرف حماد، مشغل أغنية مخصماك في مدرسة ابتدائية بمحافظة بورسعيد، تفاصيل الواقعة التى تصدرت محركات البحث بعد توجيه اتهامات إلى إدارة المدرسة ومديرية التربية والتعليم فى بورسعيد.

وقال “حماد”، لـ"صدى البلد"، "أنا ولى أمر تلميذة بالمدرسة، وأعمل مشغل ”دى جي” بالحفلات"، لافتا إلى أنه حضر بمعداته إلى المدرسة لتجهيز حفل استقبال للتلاميذ بالمدرسة كسائر مدارس الجمهورية فى إطار المشاركة المجتمعية منه.

وأكد مشغل "الدي جي"، أن واقعة مدرسة تنيس لم تكن بالشكل الذي صورته المواقع والقنوات، موضحا أن الواقعة لم تكن كما اشيع فى طابور الصباح، وإنما وقعت الساعة العاشرة صدفة كون الأغنية موضوعة داخل فولدر أغنيات للأطفال يتم تشغيلها فى الحفلات بالنوادي والحدائق والكافيهات والمولات، وأثناء تشغيل أغانى الأطفال أذيعت الأغنية، واستغرق تشغيلها ثوانٍ كوني وجدت تفاعلا من ابنتي عليها وبعض زميلاتها؛ فحرصت على تصويرها، ثم تدخلت مديرة المدرسة، وطلبت منى الرجوع الي اغاني الأطفال.



وأكمل صاحب دى جى بورسعيد، فور طلب المديرة عدنا إلى تشغيل أغانى الأطفال حتى انتهاء اليوم و الفقرات الخاصة باستقبال التلاميذ، وبعدها نشرت على صفحتى ضمن مقاطع الاحتفالية مقطع تفاعل ابنتي مع الأغنية، إلا أنى فوجئت بمئات الاتصالات من المدرسة والمعارف وعدد من العاملين فى التعليم وأولياء أمور يطالبونى بسرعة حذف الفيديو الذي تجاوز مليون مشاهد خلال ساعة لتسببه فى أزمة كبيرة، وضرر للمدرسة.

وشدد ولي أمر تلميذة مدرسة بورسعيد لم أتوقع كل هذا الهجوم واجتزاء مشهد من حالة كاملة لتشويه الصورة، وإفساد حجم إنجاز العاملين وإدارة المدرسة لتجهيزها لاستقبال التلاميذ، وجذبهم للمدرسة وفق توجيهات الدولة.

وطالب مشغل الدى جى، بعدم توقيع اي عقوبة على إدارة المدرسة لأنها لا دخل لها بالواقعة التى حدثت بالصدفة، وكان رد فعلها السريع هو التدخل العاجل لوقف تشغيلها.