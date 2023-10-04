رئيس حزب الاتحاد: ذكرى انتصارات أكتوبر تحيي بداخلنا روح الإصرار لمواصلة التنمية

تقدم حزب الاتحاد، برئاسة رضا صقر، بالتهنئة للقائد الأعلى للقوات المسلحة، الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفريق أول محمد زكي، والشعب المصري العظيم، بمناسبة مرور 50 عامًا على انتصارات أكتوبر المجيدة، والتي تحيي بداخل المصريين أسمى معاني الفخر والاعتزاز بقواتنا المسلحة وشهدائنا الأبرار الذي ضحوا من أجل رد الاعتبار لهذا البلد باسترداد أراضيه.

وقال "صقر" ـ في بيان اليوم ـ إن مرور نصف قرن على انتصارات أكتوبر المجيدة، تعيد لأذهاننا جميعًا الملحمة الخالدة التي سطرتها قواتنا المسلحة الباسلة عندما لقنت العدو الصهيوني درسًا لن ينساه، واستردت أرض سيناء، ليقهر أسطورة الجيش الذي قالوا عنه أنه لا يقهر.

وأضاف رئيس حزب الاتحاد، أن تلك الذكرى الخالدة، تجدد في نفوس المصريين روح التحدي للتغلب على أية صعوبات وتحديات تواجه وطننا الحبيب، وتدعونا للتكاتف والوحدة من أجل المصلحة العليا للوطن، للحفاظ على أمنه واستقراره.

وأوضح أن تلك الذكرى الغالية على كل مصري، ترسخ روح الإصرار لمواصلة البناء والتنمية الشاملة، التي قامت بها القيادة السياسية على مدار السنوات الأخيرة، لننتقل ببلدنا إلى مصاف الدول المتقدمة ولتعزيز فرص تقدمها اقتصاديا، بما يحقق للشعب المصري العظيم حياة كريمة تليق به.