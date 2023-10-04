الحزب العربي الناصري يهنئ المصريين بذكري حرب أكتوبر.. ويجدد تأييده للرئيس السيسى

تقدم الحزب العربي الناصري برئاسة الدكتور محمد أبو العلا، بأسمى التهاني والمباركات إلى جموع المصريين في ذكرى اليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة، معركة العزة والكرامة واسترداد الأرض.

وهنأ الحزب الرئيس عبد الفتاح السيسى والقوات المسلحة وجميع مؤسسات الدولة بمناسبة ذكري نصر أكتوبر المجيد، كما بعث الحزب بأسمى التهاني إلى قواتنا المسلحة الباسلة، قلعة العزة والكرامة، التي روت أرض سيناء بدماء أبنائها الأبرار، ومازالت تقدم الشهداء فداء لحفظ تراب الوطن ووحدة وسلامة أراضيه.

ودعا الحزب المصريين جميعا إلى استلهام روح الوحدة التي جعلت المصريين في أكتوبر صفا واحدا وكتبت لهم النصر والفخر، فإن معركة التنمية والبناء التي تشهدها مصر في ظل قيادة حكيمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لا تقل خطورة وأهمية من عبور السادس من أكتوبر نحو آفاق رحبة وجمهورية جديدة وحياة كريمة لكل المصريين.

وجدد الحزب العربي الناصري في بيانه، تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى في انتخابات الرئاسة المقبلة، مؤكدا أن الرئيس السيسى هو الأجدر بقيادة البلاد خلال المرحلة المقبلة من أجل استكمال مسيرة البناء والتنمية.