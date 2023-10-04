غدًا.. افتتاح فعاليات معرض البصرة الدولي للتجارة العامة بمشاركة مصر

يفتتح معرض البصرة الدولي للتجارة العامة أعماله، غدًا /الخميس/، بمشاركة أكثر من 140 شركة، من عشر دول عربية وأجنبية، من بينها مصر، فضلا عن الشركات المحلية، وذلك بميناء المعقل العراقي، على مدار عشرة أيام.

وقال مسؤول العلاقات والإعلام للمعرض أسامة مجيد- في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا)، اليوم /الأربعاء/- إن الدول المشاركة في المعرض وصلت إلى مدينة البصرة، وهي "إيران وتركيا والهند وباكستان ومصر وسوريا والأردن والجزائر والكويت ولبنان".

وأضاف أن الافتتاح الرسمي أمام الجمهور سيكون في تمام الساعة الثالثة مساء يوم غد، مشيرا إلى أن أوقات العرض تبدأ من الثالثة مساءً حتى منتصف الليل.

