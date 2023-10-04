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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لا يستطيع تحمل المسئولية.. مستشار أمريكي سابق: بايدن قاد واشنطن إلى كارثة

جو بايدن
جو بايدن

ذكرت صحيفة “التليجراف” البريطانية، نقلا عن لي كوهين، المستشار السابق للجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قاد الولايات المتحدة إلى الكارثة.

وحسب  “التليجراف”، قال كوهين: "من الصعب فهم عمق الهاوية التي انهارت فيها القيادة الأمريكية في عهد جو بايدن... الأمر مؤلم بالنسبة لنا. بدءاً بالهجوم الانتحاري الذي شنته الإدارة على المنتجات الرخيصة إلي أزمة الطاقة التي كانت تضمن أمننا وتجعلنا أغنياء، إلي أزمة على الحدود سمحت لعصابات المخدرات بتدمير مدننا وتسميم أطفالنا، نحن في حالة كارثة".

ولفت إلي أنه “بعد وصول بايدن إلى السلطة، بدأت "الأيام الأكثر يأسا" بالنسبة لأمريكا”.

لا يستطيع تحمل مسئولية كلب

ووصف كوهين الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بأنه "مثير للشفقة"، موضحا أن “بايدن يفتقر إلى الصفات القيادية إلى درجة أنه لا يستطيع حتى تحمل أي مسؤولية".

وفي وقت سابق، ذكرت شبكة “سي إن إن”، نقلاً عن ممثل الخدمة السرية الأمريكية، أن عدد عملاء الخدمة السرية الأمريكية الذين أصيبوا جراء تعرضهم للعض من قبل كلب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في البيت الأبيض وصل إلى 11 شخص.

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وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قال أنتوني جوجليلمي، المتحدث باسم الخدمة السرية الأمريكية: "أمس حوالي الساعة الثامنة مساء، لامس ضابط في الخدمة السرية كلب الرئيس بايدن وتعرض للعض. وقدم الطاقم الطبي رعاية طبية شاملة للضابط".

وقال عميل الخدمة السرية السابق جوناثان واكرو، إن المشكلة تكمن في أن عائلة بايدن تعرض مئات الموظفين في المقر الرئاسي الأمريكي لخطر جسيم في مكان العمل.

وأضاف أن الحادث المنعزل يمكن أن يُعزى إلى حادث، لكن الحوادث المتعددة تشير إلى أنها مشكلة خطيرة.

الولايات المتحدة أمريكا بايدن الرئيس الأمريكي

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