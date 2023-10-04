إيطاليا.. القبض على 33 شخصا من عصابة تبييض الأموال الصينية

ألقت الشرطة الإيطالية القبض على 33 شخصًا ، اليوم الأربعاء ، في حملة جديدة على شبكة من عصابة تبيض الأموال من الصينيين.

ويُزعم أن هذه العصابة قامت بغسل أكثر من 50 مليون يورو (52.5 مليون دولار) من مجموعات تهريب المخدرات، بما في ذلك مافيا ندرانجيتا، بحسب وكالة رويترز الإخبارية.

وصرح عقيد في شرطة الإيطالية جوارديا دي فينانزا فرانشيسكو رويس لرويترز إن الجانب المميز للقضية هو العلاقة التي نشأت بين منظمات مثل ندرانجيتا والكيانات الصينية التي تقدم الخدمات المالية.

وقال رويس، الذي قاد التحقيق الأخير في روما، إن رقم أكثر من 50 مليون يورو من الحركات المالية المتعقبة لا يعطي الأبعاد الحقيقية للقضية.

وأضاف رويس أن الشرطة قامت بتتبع هذه العصابة من عام 2020 إلى عام 2022، لكن التحقيقات لا يمكنها تتبع جميع العمليات، إنه مثل إجراء مراقبة، ترى 20% مما يحدث.

وقالت شرطة جوارديا دي فينانزا في بيان إنها ألقت القبض على 33 شخصا، من بينهم سبعة مواطنين صينيين، في روما وفي ست بلدات إيطالية أخرى بتهم التآمر الإجرامي المنظم لتهريب المخدرات وغسل الأموال.

وأضاف البيان أن المقبوض عليهم صادروا أيضا نحو 10 ملايين يورو نقدا من من يطلق عليهم "بغال المال" الذين كانوا مسؤولين عن تحويل الأموال إلى الخارج.

وقد أظهرت العديد من التحقيقات الأخيرة كيف تستخدم عصابات المخدرات في إيطاليا بشكل متزايد شبكات الظل لسماسرة الأموال الصينيين غير المرخصين لإخفاء المدفوعات عبر الحدود.

وتتضمن طريقة التحويل، التي يشار إليها غالبًا بالمصطلح الصيني تعني الأموال الطائرة، إيداع مبلغ لدى وسيط أموال في إيطاليا بينما يدفع وكيل آخر في الشبكة في مكان آخر من العالم المبلغ المعادل إلى المستلم المقصود.

وحدث غسل الأموال، الذي كان محور القضية الأخيرة، في شركات استيراد وتصدير صينية للملابس وإكسسوارات الموضة في منطقة إسكويلينو بالعاصمة الإيطالية، وكانت هذه بمثابة مراكز تجميع للأموال ذات المصدر غير المشروع، والتي تم نقلها في نهاية المطاف بشكل مجهول ولا يمكن تعقبها إلى الصين.

لا تتضمن طريقة الأموال الطائرة التحويل المادي للأموال من العميل الذي يشتري شحنة الدواء إلى المورد الذي يبيعها، لكن الشرطة قالت إن الصين كانت الوجهة النهائية للأموال.

وقال رويس أن الصفقات بين السمسارين الصينيين تمت من خلال تثليث ومعاملات تجارية وهمية في الصين، بينما تم نقل الأموال النقدية بالطائرة إلى الصين باستخدام ما يسمى ببغال المال.

وقال البيان إن التحقيق ساعد في الوصول إلى المحادثات المشفرة على منصة تم تفكيكها في عام 2021 من قبل فريق التحقيق المشترك التابع لليوروبول.