مدير معهد ناصر ينفي الاعتداء على الصحفيين أثناء تغطية الكشف الطبي لمرشحي الرئاسة

نفى الدكتور محمود سعيد مدير معهد ناصر ما تردد من تعدي أفراد الأمن الإداري على الصحفيين أثناء تغطيتهم للكشف الطبي للمرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية بالمعهد .

وقال سعيد في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد " نقدر دور الصحافة بشكل كبير للغاية ، وفي نفس الوقت نقدر حق المريض في عدم ظهوره في أي صور أو مقاطع دون موافقته الشخصية موضحاً أن ما حدث عبارة عن عملية تنظيمية بعدما تصوير صالات الكشف اثناء وجود المرضي مع اتاحة كامل الحرية للصحفيين بالتسجيل مع السادة المرشحين خارج غرف الكشف وبعيد عن المرضي .

وأكد مدير عام معهد ناصر ، أنه في إطار التعاون مع الصحافة وتقديراً للدور الهام الذي تلعبه تم تخصيص دخول الصحفيين من باب كبار الزوار ، وعدم مضايقة أي منهم على الإطلاق ، وتم تخصيص أماكن لعقد اللقاءات مع المرشحين بحرية كاملة وذلك تقديرا لما تقوم به الصحافة من مجهود عظيم وما نكنه للسادة الصحفيين من عميق المودة وكامل التقدير.