الهند.. مصرع 10 أشخاص و80 مفقودا في فيضانات بولاية سيكيم الجبلية

فقد ما لا يقل عن 10 أشخاص حياتهم وفقدان أكثر من 80 بما فيهم 23 جنديا في فيضان ضرب شمال شرقي الهند.



أعلن الجيش الهندي، اليوم الأربعاء، أن 23 جنديا فقدوا بعد أن اجتاح فيضان قوي ناجم عن هطول أمطار غزيرة واديا نائيا في ولاية سيكيم الجبلية شمال شرق البلاد.



وقال الجيش في بيان أنه بسبب انفجار سحابة مفاجئة فوق بحيرة لوناك في شمال سيكيم، حدث فيضان مفاجئ في نهر تيستا، وتم الإبلاغ عن فقدان 23 فردا وغرق بعض المركبات تحت الطين، وعمليات البحث مازالت جارية.



وتقع المنطقة النائية بالقرب من حدود الهند مع نيبال، وتقع بحيرة لوناك عند قاعدة نهر جليدي في القمم الثلجية المحيطة بكانجشينجونجا، ثالث أعلى جبل في العالم.



وقال الجيش إن المياه المتدفقة من سد تشونجثانج عند المنبع تعني أن النهر ارتفع بالفعل بأكثر من 4.5 متر (15 قدمًا) عن المعتاد.



وأظهر مقطع فيديو نشره متحدث باسم الجيش الهندي سيلاً كثيفًا من المياه البنية الهائجة تجتاح واديًا كثيف الغابات، مع جرف الطرق وانهيار خطوط الكهرباء.



وتشيع الفيضانات المفاجئة خلال موسم الرياح الموسمية الذي يبدأ في يونيو وينسحب عادة من شبه القارة الهندية بحلول نهاية سبتمبر وبحلول شهر أكتوبر، عادة ما تنتهي الأمطار الموسمية الغزيرة.



ويقول الخبراء إن تغير المناخ يزيد من تواترها وشدتها.



وأظهرت صور أخرى نشرها الجيش المياه وهي تغمر الطابق الأول من المباني وتتدفق في أحد شوارع البلدة ولا يظهر منها سوى رأس رافعة بناء صغيرة.



وأظهرت وسائل الإعلام المحلية رئيس وزراء ولاية سيكيم، بريم سينغ تامانغ، وهو يحمل مظلة أثناء هطول الأمطار ويتحدث إلى المسؤولين عن الفيضانات في بلدة سينغتام، على مسافة أبعد من المكان الذي فقد فيه الجنود.



وتحدث الرياح الموسمية عندما تؤدي حرارة الصيف إلى ارتفاع درجة حرارة مساحة اليابسة في شبه القارة الهندية، مما يؤدي إلى ارتفاع الهواء وامتصاص رياح المحيط الهندي الباردة، والتي تنتج بعد ذلك كميات هائلة من الأمطار.



ولكنه يجلب أيضًا الدمار كل عام على شكل انهيارات أرضية وفيضانات، ويزيد ذوبان الأنهار الجليدية من حجم المياه، بينما يؤدي البناء غير المنظم في المناطق المعرضة للفيضانات إلى تفاقم الأضرار.



وتذوب الأنهار الجليدية في جبال الهيمالايا بشكل أسرع من أي وقت مضى بسبب تغير المناخ، مما يعرض المجتمعات لكوارث مكلفة ولا يمكن التنبؤ بها.



وحذر تقرير أصدره المركز الدولي للتنمية المتكاملة للجبال (ICIMOD) في يونيو الماضي من أن الأنهار الجليدية اختفت بشكل أسرع بنسبة 65% في الفترة من 2011 إلى 2020 مقارنة بالعقد السابق.



واستناداً إلى مسارات الانبعاثات الحالية، قد تفقد الأنهار الجليدية ما يصل إلى 80% من حجمها الحالي بحلول نهاية القرن.