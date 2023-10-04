استطلاع جديد يكشف المقاربة.. سباق ترامب وبايدن يحتدم رغم توجيه الاتهامات لهما

لا تزال المنافسة على أشدها بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب للفوز بالانتخابات الرئاسية لعام 2024، وذلك مع تورط كلا المرشحين في ارتكاب مخالفات.

وحسب موقع “هيل” الأمريكي، أظهر استطلاع للرأي أجرته شبكة NPR/PBS، اليوم الأربعاء، أن بايدن حصل على 49% من ترشيحات الناخبين المسجلين على المستوى الوطني، فيما حصل ترامب على 47%.

أما بين المستقلين، فتقدم ترامب بفارق 8 نقاط مئوية بنسبة 50 بالمئة، مقابل 42 بالمئة لبايدن.

كما وجد الاستطلاع أن 49 في المائة من الأمريكيين يعتقدون أن ترامب فعل شيء غير قانوني، بينما يعتقد 38 في المائة أن بايدن فعل شيئًا غير قانوني، ويعتقد 50 في المائة من الأمريكيين أن هانتر بايدن نجل الرئيس الأمريكي فعل شيئًا غير قانوني.

وجاءت هذه النتائج بعد يوم من مثول ترامب، المرشح الأوفر حظا في السباق التمهيدي للحزب الجمهوري، أمام المحكمة في محاكمة احتيال في نيويورك ودفع بايدن الأصغر ببراءته من تهم الأسلحة.

وفي الأسبوع الماضي، عقد الجمهوريون في مجلس النواب جلسة الاستماع الأولى بشأن التحقيق في قضية عزل الرئيس بايدن.

ووجد الاستطلاع أن 32 بالمئة من الأمريكيين يريدون أن يصبح ترامب رئيسًا مرة أخرى، حتى لو أدين بارتكاب جريمة.

وفي الوقت نفسه، يعتقد 35% من الأمريكيين أن هانتر بايدن فعل شيئًا غير أخلاقي ولكنه ليس غير قانوني، ويرفض 52% من الأمريكيين إطلاق مجلس النواب تحقيقًا لعزل الرئيس.

يذكر أن إجراء الاستطلاع كان في الفترة من 25 إلى 28 سبتمبر وشمل 1256 شخصًا بالغًا.