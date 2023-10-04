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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

أميرة أبوشقة تتأهل لأوليمبياد باريس2024 بعد فوزها ببطولة أفريقيا في رماية "الإسكيت"

صدى البلد

تأهلت بطلة مصر في الرماية، النائبة أميرة أبوشقة، إلى أوليمبياد باريس 2024، بعد فوزها، اليوم الأربعاء، ببطولة أفريقيا للرماية 2023.

وتُقام بطولة أفريقيا للرماية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة وتستمر حتى 10 أكتوبر الجارى، بمشاركة أكثر من 250 رامٍيا ورامية من 15 دولة أفريقية، والمؤهلة لأوليمبياد باريس.
 

وفازت "أبوشقة" ـ ثاني التصنيف العربي ـ بالمركز الأول في بطولة الجمهورية لأطباق الإسكيت، التي أقيمت في نادي صيد 6 أكتوبر، خلال يوليو الماضي.

وأعربت بطلة مصر وأفريقيا عن سعادتها البالغة وفرحتها الكبيرة باللقب الأفريقي المؤهل لأوليمبياد باريس 2024، وقالت إنه لشرف كبير لي تحقيق هذا الفوز، ورفع علم مصر على منصات التتويج.

وأشارت إلى أنها تطمح في تحقيق أرقام جديدة خلال تمثيل مصر في المحافل القارية والعالمية، مؤكدة أنها ستبدأ مبكرًا استعداداتها الكبيرة للأوليمبياد في العاصمة الفرنسية العام المقبل.

وأكدت النائبة أميرة أبوشقة أن عملها السياسي كنائبة برلمانية لم يكن عائقًا أبدًا في سبيل استكمال مسيرتها الرياضية، وإنما كان مشجعًا لها على الالتزام في التدريبات وتحمل الصعاب لتحقيق التفوق.

وتابعت: أتشرف أنني نائبة تحت القبة أمارس دوري الرقابي والتشريعي، إضافة إلى كوني رياضية أمثل بلدي في كل المحافل الرياضية، وتحقيق البطولات والألقاب باسم مصر.

وأوضحت أنه رغم انشغالاتها اليومية، إلا أنها تتدرب باستمرار، للحفاظ على مستواها، منذ احتراف اللعبة في العام 2000، لافتة إلى أنها ستركز جهودها خلال الفترة المقبلة للفوز بكافة الاستحقاقات التي ستقام خلال الأشهر المقبلة، رغم انشغالها بالعمل العام.

يذكر أن النائبة أميرة بهاء الدين أبوشقة، عضو مجلس النواب، مصنفة عالميًا في لعبة الرماية وتحديدًا في منافسات الإسكيت، وحصلت خلال مسيرتها الرياضية على العديد من الألقاب والفوز بالكثير من البطولات المحلية والإفريقية والعربية، كما حصلت على وسام الرياضة من رئيس الجمهورية.

الرماية النائبة أميرة أبوشقة أوليمبياد باريس 2024 بطولة أفريقيا للرماية 2023 إفريقيا

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