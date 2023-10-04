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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة الزقازيق توافق على التأمين على جميع الطلاب ضد الحوادث

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق

عقد مجلس جامعة الزقازيق اليوم الأربعاء اجتماعه الدوري رقم (٥٦٨) لشهر سبتمبر عام ٢٠٢٣م، برئاسة الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة بحضور عمداء ووكلاء الكليات حيث توجه "الدرندلى" بتقديم خالص التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ورجال القوات المسلحة البواسل ، وجموع الشعب المصرى بمناسبة الاحتفال بالذكري الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة ، والتى تعد ذكري ملحمة مصرية خالدة تملؤنا بالفخر والاعتزاز بما قدمه الجيش المصرى من تضحيات وبطولات أثبتت للعالم أجمع أنه لا تسامح في سيادتنا علي أراضينا وسجلت في صفحات التاريخ فخر وعزة وكرامة للمصريين.

كما توجه رئيس الجامعة بالتهنئة لأسرة الجامعة بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد ٢٠٢٤/٢٠٢٣ ، وبمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبي لإنشاء جامعة الزقازيق وتوجه بالتهنئة للدكتور عماد عبد الرازق بمناسبة تكليفه للقيام بأعمال عميد كلية الآداب متمنيا له التوفيق في مهام عمله الجديد.

وافق مجلس الجامعة على التعاقد للتأمين على جميع طلاب الجامعة ضد الحوادث ، حيث تغطى وثيقة التأمين خطر تعرض الطلاب للحوادث سواء ( الوفاة أو العجز الكلى أو الجزئى ) ، على مدار ٢٤ ساعة داخل جمهورية مصر العربية بدءا من العام الجامعى ٢٠٢٣/٢٠٢٤ ، وذلك حرصا من الجامعة فى الاهتمام بأبنائها من الطلاب .

 

كذلك وافق المجلس على إتخاذ الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بالتأمين على مصروفات الطلاب ، بحيث تتحمل شركة التأمين مصروفات الطالب خلال فترة دراسته بالجامعة ، وذلك فى حالة وفاة ولى أمر الطالب ( الأب أو الأم أو ولى أمر الطالب بخلافهما )  ، لجميع طلاب الجامعة ، خلال العام الدراسى الحالى ٢٠٢٣/٢٠٢٤ ، ويأتى ذلك اهتماما من الجامعة وحرصا منها على مواجهة الحالات العديدة لتعثر الطلاب عن سداد المصروفات او استكمال مسيرتهم بالجامعة وتحقيقا للتكامل والرعاية الاجتماعية لطلاب الجامعة.

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كما وافق مجلس الجامعة علي مقترح مركز الاختبارات الإلكترونية بالجامعة لعمل بطاقات تعريفية للطلاب من القطاع الطبي ، بعد قيام المركز باختبارهم كمرحلة أولى وأداء اختبار الكتروني لتوفير إثبات شخصية للطالب.

ووافق المجلس أيضا على تسكين أعضاء هيئة التدريس من "الأساتذة والأساتذة المساعدين" الحاصلين علي اللقب العلمي بموافقة مجلس الجامعة بجلسته رقم (٥٦٦) المنعقدة بتاريخ ٢٥/٧/٢٠٢٣م ، علي الوظائف الشاغرة بمختلف الكليات والمعاهد بموازنة السنه الماليه ٢٠٢٤/٢٠٢٣.

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