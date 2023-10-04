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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انخفاض شديد في أسعار النفط العالمية

أسعار النفط
أسعار النفط

انخفضت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، حيث عوضت تعهدات المملكة العربية السعودية وروسيا بمواصلة تخفيضات إنتاج النفط الخام حتى نهاية عام 2023 مخاوف الطلب الناجمة عن الرياح المعاكسة للاقتصاد الكلي.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 2.02 دولار أو 2.22٪ إلى 88.90 دولار للبرميل في الساعة 12:28 بتوقيت جرينتش، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.10 دولار أو 2.35٪ إلى 87.13 دولار للبرميل.

وقال مصدران أثناء انعقاد الاجتماع إن اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لأوبك+ عبر الإنترنت يوم الأربعاء أبقى على سياسة الإنتاج للمنظمة دون تغيير.

ولا تزال أسعار النفط تحت ضغط من مخاوف الطلب المدفوعة بالرياح المعاكسة للاقتصاد الكلي.

وأكدت وزارة الطاقة السعودية، اليوم الأربعاء، أنها ستواصل خفض إمدادات النفط الخام الطوعي بمقدار مليون برميل يوميا حتى نهاية هذا العام.

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وقالت روسيا إنها ستواصل تخفيضات صادرات الخام الحالية البالغة 300 ألف برميل يوميا حتى نهاية العام وستراجع خفض الإنتاج الطوعي البالغ 500 ألف برميل يوميا في أبريل تشرين الثاني.

بدوره، قال نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، إن “التخفيضات الطوعية المشتركة بين روسيا والسعودية ساعدت في تحقيق التوازن في أسواق النفط”.

اسعار النفط السعودية روسيا خام برنت النفط

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