تراجع النفط وسط مخاوف ارتفاع أسعار الفائدة وقبل اجتماع لأوبك+

تراجعت أسعار النفط الأربعاء 4 أكتوبر تشرين الأول قبل اجتماع لجنة من وزراء تحالف أوبك+ إذ توازن السوق بين توقعات نقص الإمدادات ومخاوف من أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى خفض الطلب على النفط.



و بحسب “سي ان بي سي عربية” انخفضت العقود الآجلة لخام برنت ستة سنتات إلى 90.86 دولار للبرميل بحلول الساعة 03:45 بتوقيت غرينتش، في حين هبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي خمسة سنتات إلى 89.18 دولار للبرميل.



وأظهرت بيانات مساء أمس الثلاثاء زيادة فرص العمل في الولايات المتحدة بأكبر قدر في أكثر من عامين مما أدى إلى ارتفاع حاد في عوائد السندات الأميريكية.