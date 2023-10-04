نجوى إبراهيم: حكيت لأولادي وأحفادي عن نصر أكتوبر بكل سعادة

قالت الفنانة والإعلامية نجوى إبراهيم، إن جيش مصر دعم كل المهمات والذخيرة الحية والأسلحة والدبابات والقوارب المطاطية بالأفلام التي وثقت حرب أكتوبر، «من فترة روحت أشوف المتحف القومي الحربي، ولفت نظري كم كبير من القاعات اللي بتقدم الكثير من المقتنيات للجيش المصري وجيش الأسرة الإسرائليين، ولفت نظري الدبابات، ولقيت دبابة كاكي ودبابة زيتوني، وواحدة ماسورة المدفع باصة للأرض وواحدة رافعة راسها لفوق، ولما سألت قالولي ده رمز للنصر والهزيمة».

وأضافت نجوى إبراهيم، خلال حديثها أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بفعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، احتفالًا باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة، المذاعة عبر قناة "إكسترا نيوز": "أحكي لأولادي عن نصر أكتوبر وبحكي دلوقتي وأنا سعيدة لأحفادي عن النصر".