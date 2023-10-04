قرار رسمي في الوطنية للصحافة يخص رؤساء مجالس الإدارات والتحرير بالمؤسسات القومية

عقدت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي اجتماعاً أمس الثلاثاء الموافق 3/10/2023 بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة ، وبحضور الأعضاء ، وأمين عام الهيئة.



وقررت الهيئة الوطنية للصحافة في اجتماعها الموافقة على :-



أولاً : يُكلف رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء تحرير الإصدارات الورقية والالكترونية بالمؤسسات الصحفية القومية بتشكيلهم الحالي بتسيير الاعمال اللازمة والضرورية لإدارة المؤسسات والاصدارات الصحفية والالكترونية لمدة ثلاثة أشهر.



ثانياً: تُكلف مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية بتسيير الأعمال اللازمة والضرورية لإدارة المؤسسات.