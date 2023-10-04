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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

قرار رسمي في الوطنية للصحافة يخص رؤساء مجالس الإدارات والتحرير بالمؤسسات القومية

صدى البلد

عقدت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي اجتماعاً أمس الثلاثاء الموافق 3/10/2023 بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة ، وبحضور الأعضاء ، وأمين عام الهيئة.


وقررت الهيئة الوطنية للصحافة في اجتماعها الموافقة على :-


أولاً : يُكلف رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء تحرير الإصدارات الورقية والالكترونية بالمؤسسات الصحفية القومية بتشكيلهم الحالي بتسيير الاعمال اللازمة والضرورية لإدارة المؤسسات والاصدارات الصحفية والالكترونية لمدة ثلاثة أشهر.


ثانياً: تُكلف مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية بتسيير الأعمال اللازمة والضرورية لإدارة المؤسسات.

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